Šogad erudīcijas spēle norisināsies no 22. marta līdz 4. aprīlim Latvijas Bankas ikgadējā, monētu mākslā nozīmīgā pasākuma – sabiedrības aptaujas "Latvijas gada monēta 2020" – ietvaros. Erudīcijas spēle no pirmdienas, 22. marta, divu nedēļu garumā būs pieejama vietnē https://letonika.lv/spele, un pieci konkursa uzvarētāji balvā katrs saņems Latvijas Bankas 2020. gadā izlaisto kolekcijas monētu Personiskā brīvība.
Spēle "Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!" izaicinās spēlētāju erudīciju un prasmi meklēt informāciju digitālajos tiešsaistes resursos. Ar monētu tematiku saistītie jautājumi, kā allaž būs āķīgi un liks palauzīt galvu, taču visas atbildes medijpratīgs meklētājs varēs atrast letonika.lv bagātīgajā kultūrvēsturiskās informācijas krātuvē un Latvijas Bankas tīmekļvietnē. Sīkāka informāciju par spēles noteikumiem iegūstama spēles nolikumā.
Tā kā letonika.lv ir pieejama pašvaldību publiskajās bibliotēkās, kuras ārkārtas situācijas laikā ir atvērtas vienīgi grāmatu izsniegšanai, aicinām piedalīties spēlē no mājas datora, izmantojot letonika.lv attālināto piekļuvi. Iegūt letonika.lv klienta pieejas datus un uzzināt vairāk par spēli var, zvanot vai rakstot e-pastā uz sev tuvāko bibliotēku.
Sacensība spēlē "Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes!" norisināsies gan individuāli, atbildot uz jautājumiem erudīcijas spēlē, gan bibliotēku līmenī, kurā tiks izvērtēta bibliotekāru aktivitāte, virtuālajā vidē aicinot iedzīvotājus nobalsot par skaistāko 2020. gada kolekcijas monētu un piedalīties erudīcijas spēlē. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, bibliotēku sacensība notiks trijās kategorijās – tiks vērtētas pagastu bibliotēkas, mazpilsētu bibliotēkas un reģionu galvenās bibliotēkas. Lai iegūtu aktīvākās bibliotēkas statusu un balvā saņemtu Latvijas Bankas 2020. gadā izlaisto kolekcijas monētu Personiskā brīvība, bibliotēkas tiek aicinātas popularizēt Gada monētas aptauju un erudīcijas spēli savās tīmekļvietnēs, vietējo mediju portālos un sociālajos tīklos, atraktīvi un spilgti uzrunājot savus lasītājus iesaistīties Gada monētas kampaņā.
2020. gadā tika izlaistas četras kolekcijas monētas, kas stāsta par Latvijas kultūru, vēsturi un cilvēkiem:
"Modernisms Latvijā. 20. gs. 60. gadi" (videostāsts);
"Liepas lapa" (videostāsts);
"Ventastega" (videostāsts);
"Personiskā brīvība" (videostāsts).
Nobalsot par sev tīkamāko 2020. gada kolekcijas monētu iespējams šeit:
Par Latvijas monētu vēsturi
Latvijas monētas ir augstu novērtētas visā pasaulē, saņemtas daudzas prestižas godalgas, pēdējā no tām – 2020. gada februārī, kad dizainera Artūra Analta veidotā inovatīvā "Medus monēta" tika atzīta par pasaules Gada monētu reprezentablākajā starptautiskajā monētu konkursā Coin of the Year Awards (COTY). 2010. gadā ASV numismātikas publikāciju izdevniecības Krause Publications un tās izdotā žurnāla World Coin News organizētajā konkursā "Gada monēta" (Coin of the Year) "Latvijas monēta" saņēma galveno balvu nominācijā "Gada monēta".
Vairāk nekā 50 izcilāko Latvijas mākslinieku ir darinājuši Latvijas naudas zīmes – monētas un banknotes. Latvijas nauda ir iekļauta Latvijas Kultūras kanonā.
Par zinību resursu letonika.lv
Sabiedrība Tilde veidotais zinību un mācību resurss letonika.lv (www.letonika.lv) ir uzticams avots ar plašu literatūras, valodu, vēstures, dabas un kultūras saturu. Sadarbojoties ar autoriem, ir radītas digitālās enciklopēdijas, daudzvalodu tulkojošās, skaidrojošās un terminu vārdnīcas, audiovizuālā krātuve, latviešu literatūras pilnteksta bibliotēka un mācību materiāli.
Par Kultūras informācijas sistēmu centru
Kultūras informācijas sistēmu centrs (www.kis.gov.lv) nodrošina digitālā zinību resursa letonika.lv bezmaksas pieeju visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās programmas “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros, kā arī saistībā ar šo projektu jau vairāk nekā desmit gadus rīko dažādus erudīcijas konkursus Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās, rosinot iedzīvotājus izmantot bibliotēkās pieejamos daudzveidīgos informācijas resursus, kuri, pateicoties valsts un pašvaldību finansējumam, bibliotēku apmeklētājiem ir pieejami bez maksas.
Informāciju sagatavoja Ilma Elsberga (Kultūras informācijas sistēmu centrs),
tel. 67844902; e-pasts:
Sīkāka informācija par spēli - Anita Vasiļjeva (sabiedrība Tilde), tel. 67605001 ,
e-pasts: , www.letonika.lv
Erudīcijas spēles nolikums šeit: