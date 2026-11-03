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Otrdiena, 03.11.2026 15:29
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Otrdiena, 3. novembris, 2026 12:21

“Es būšu labākais frizieris!” – Ogres meistars, pie kura brauc pat no Rēzeknes

OgreNet /Ogres Vēstis Visiem
“Es būšu labākais frizieris!” – Ogres meistars, pie kura brauc pat no Rēzeknes
Ludvigs Bērziņš brīvajā laikā darbojas improvizācijas teātrī. Arī bibliotēkā viņš aicināja jauniešus iejusties frizieru lomās un improvizēt dažādas situācijas, ļaujot pārliecināties, cik svarīga šajā profesijā ir prasme atrast kopēju valodu ar klientu. Foto: Baiba Trumekalne
Otrdiena, 3. novembris, 2026 12:21

“Es būšu labākais frizieris!” – Ogres meistars, pie kura brauc pat no Rēzeknes

OgreNet /Ogres Vēstis Visiem

Kad Ludvigs Bērziņš vēl dzīvoja kopmītnēs, viņš uz lapiņas uzrakstīja apņemšanos kļūt par labāko frizieri. Apkārtējie smējās. Taču šodien, kad sociālajos tīklos kāds meklē labu frizieri Ogrē, viņa vārds izskan atkal un atkal. Klienti pie viņa brauc pat no Rēzeknes un Burtniekiem.

Ceļš līdz šķērēm nebija taisns. Vispirms Ludvigs četrus gadus mācījās par juvelieri. Pirmo matu griezumu viņš draugam uztaisīja ar vectēva bārdas mašīnīti. Rezultāts bija tik robains, ka nākamajā dienā draugs jau stāvēja pie frizētavas. Tikai frizieru skolas pirmajā nodarbībā, negaidīti apgriežot nejaušu klientu, Ludvigs saprata, ka šo viņš grib darīt visu mūžu.

Pēc tam sekoja trīs gadi bez atlīdzības pazīstamā friziera Andra Kačinovska asistenta lomā. Ludvigs piedalījās konkursos Latvijā un Igaunijā un nonāca pat pasaules čempionātā Itālijā. 25 darba gados sakrājušies arī kuriozi. Reiz vienā laikā ieradās trīs Ineses. Kāda kliente raudāja nogrieztas čolkas dēļ, un vēlāk viņi negaidīti satikās, kad Ludvigs uz ceļa paņēma stopētājus.

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Par to visu Skrīveros dzīvojošais meistars atklāti stāstīja Ogres Valsts ģimnāzijas jauniešiem Ogres Centrālās bibliotēkas ciklā «Iepazīsti profesiju». Viņš neslēpa arī savas kļūdas. Ludvigs skaidroja, kāpēc labam frizierim vajag ne tikai ģeometriju un ķīmiju, bet arī prasmi būt mazliet psihologam.

Rakstā uzzināsiet arī par Ludviga kolekciju. Tajā ir senas frizieru ierīces, šķēres no Ogresgala muižas un 1934. gadā uzņemta Ogres frizētavas fotogrāfija. Lasiet arī par viņa aizraušanos ar improvizācijas teātri un to, kāpēc viņš netic, ka mākslīgais intelekts aizstās frizieri.

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