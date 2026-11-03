“Es būšu labākais frizieris!” – Ogres meistars, pie kura brauc pat no Rēzeknes

Ceļš līdz šķērēm nebija taisns. Vispirms Ludvigs četrus gadus mācījās par juvelieri. Pirmo matu griezumu viņš draugam uztaisīja ar vectēva bārdas mašīnīti. Rezultāts bija tik robains, ka nākamajā dienā draugs jau stāvēja pie frizētavas. Tikai frizieru skolas pirmajā nodarbībā, negaidīti apgriežot nejaušu klientu, Ludvigs saprata, ka šo viņš grib darīt visu mūžu.
Pēc tam sekoja trīs gadi bez atlīdzības pazīstamā friziera Andra Kačinovska asistenta lomā. Ludvigs piedalījās konkursos Latvijā un Igaunijā un nonāca pat pasaules čempionātā Itālijā. 25 darba gados sakrājušies arī kuriozi. Reiz vienā laikā ieradās trīs Ineses. Kāda kliente raudāja nogrieztas čolkas dēļ, un vēlāk viņi negaidīti satikās, kad Ludvigs uz ceļa paņēma stopētājus.
Par to visu Skrīveros dzīvojošais meistars atklāti stāstīja Ogres Valsts ģimnāzijas jauniešiem Ogres Centrālās bibliotēkas ciklā «Iepazīsti profesiju». Viņš neslēpa arī savas kļūdas. Ludvigs skaidroja, kāpēc labam frizierim vajag ne tikai ģeometriju un ķīmiju, bet arī prasmi būt mazliet psihologam.
Rakstā uzzināsiet arī par Ludviga kolekciju. Tajā ir senas frizieru ierīces, šķēres no Ogresgala muižas un 1934. gadā uzņemta Ogres frizētavas fotogrāfija. Lasiet arī par viņa aizraušanos ar improvizācijas teātri un to, kāpēc viņš netic, ka mākslīgais intelekts aizstās frizieri.
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