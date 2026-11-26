Daloties iespaidos savā "Facebook" profilā pēc kino vakara, Ogres mērs izcēla filmas dinamisko sižetu un spriedzi: “Spriedze, dinamika un sajūta, ka esam tikuši pie pieteikuma savam latviešu Džeimsam Bondam."
Pēc seansa mērs arī izteica cerību, ka šim stāstam sekos turpinājums, jo filmai esot “milzīgs potenciāls”, un noteikti ieteica arī citiem skatītājiem doties uz kinoteātri to noskatīties.
Kā redzams Kraujas publicētajā fotoattēlā no Ogres Kultūras centra skatuves, kino vakarā Ogrē piedalījās arī pats filmas režisors Andrejs Ēķis.