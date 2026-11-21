No 29. novembra līdz 31. janvārim ikviens aicināts iesaistīties akcijā, izrotājot savu svētku eglīti un dāvājot novadam vēl vairāk Ziemassvētku noskaņas. Tā ir iespēja ne tikai radoši izpausties, bet arī stiprināt kopības sajūtu un iepriecināt gan vietējos iedzīvotājus, gan novada viesus. Arī šogad akcijas atbalstītāji sarūpējuši simpātiju balvas oriģinālāko eglīšu rotātājiem.
Lai svētku laikā ikvienam būtu iespēja doties nelielā Ziemassvētku ceļojumā pa novadu, Ogres Kultūras un tūrisma pārvalde izveidos īpašu “Ziemassvētku egļu stāsta” karti. Tajā būs atzīmētas akcijas dalībnieku eglītes, ļaujot ikvienam tās atrast, apskatīt un novērtēt dalībnieku radošās idejas.
Pašvaldība aicina kļūt par daļu no šīs skaistās tradīcijas, aizpildot pieteikšanās anketu līdz 27. novembrim! Eglītes jāizrotā līdz 29. novembrim, lai kopīgi radītu svētku noskaņu visā Ogres novadā.
Akciju organizē Ogres novada pašvaldība un Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde.