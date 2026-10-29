Esmu citādāks? Arī Ogrē notiks stāstu un sarunu pēcpusdiena par pārklājošo diskrimināciju

Pasākumā savos pieredzes stāstos dalīsies divi cilvēki, kuri saskārušies ar nevienlīdzīgu attieksmi vecuma, dzimuma vai invaliditātes dēļ, kā arī ar apkārtējo aizspriedumiem. Pēc stāstiem apmeklētājiem būs iespēja iesaistīties sarunā, uzdot jautājumus un dalīties savās pārdomās.
Pēcpusdienas centrā ir pārklājošā jeb intersekcionālā diskriminācija. Tā ir situācija, kad cilvēks saskaras ar nevienlīdzīgu attieksmi vairāku iemeslu vai identitātes pazīmju dēļ vienlaikus, turklāt šie iemesli ir tik cieši saistīti, ka tos nav iespējams nodalīt vienu no otra. Piemēram, gados vecāka sieviete vai cilvēks ar invaliditāti var saskarties ar šķēršļiem, kas rodas tieši no vairāku faktoru savijuma.
"Diskrimināciju ir vēl grūtāk pamanīt brīžos, kad cilvēku ietekmē nevienlīdzīga attieksme nevis viena, bet vairāku pamatu dēļ, piemēram, vecuma, dzimuma un invaliditātes. Šādos gadījumos veidojas pārklājošā diskriminācija, kur dažādi faktori pastiprina viens otra ietekmi, un nevienlīdzība kļūst vēl sarežģītāka un dziļāka," teikts plašākā aprakstā kampaņas mājaslapā.
Biežākie diskriminācijas iemesli Latvijā. Labklājības ministrijas 2022. gadā veiktajā pētījumā “Sabiedriskās domas aptauja par sabiedrības izpratni par diskriminācijas aspektiem” atklāts, ka biežākais diskriminācijas iemesls Latvijā, ar kuru saskārusies vairāk nekā puse (53%) aptaujāto iedzīvotāju, ir vecums. Kā nākamie biežāk minētie iemesli bija politiskā pārliecība (45%), sociālais stāvoklis (45%), fiziskais ārējais izskats (44%), dzimums (34%) un reliģija (20%).
Kampaņas “Nolaid slieksni” mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par pārklājošo diskrimināciju, mazināt aizspriedumus un stiprināt vienlīdzīgas iespējas, īpašu uzmanību pievēršot darba un privātās dzīves saskaņošanai. Kampaņu Labklājības ministrija īsteno ar Eiropas Savienības fondu atbalstu sadarbībā ar fondu “Dots”.
Ogres Centrālā bibliotēka aicina ikvienu – neatkarīgi no vecuma un pieredzes – atnākt, ieklausīties un piedalīties sarunā par to, kā kopā varam veidot iekļaujošāku sabiedrību.