Sestdiena, 13. novembris, 2021 06:46

Oveselība
Oveselība aicina bērnus un pusaudžus uz ēst gatavošanas meistarklasi.
 
Pusdienas ir tā dienas ēdienreize, kurā atšķirībā no citām pamatmaltītēm būtu jāuzņemam visvairāk gan enerģija, gan uzturvielas. Svarīgi ir uzdot sev jautājumu: “Kāda pievienotā vērtība ir maltītei, ko mēs sev pagatavojam un pasniedzam? Vai tas ir labākais, ko šajā brīdī varam sev dot?”. Kopīgi meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem, kā arī gatavosim bāzes pusdienu salātus, ko var pasniegt divos dažādos veidos.

Ēst gatavošanas meistarklase bērniem un pusaudžiem “Pusdienas” notiks 13.novembrī plkst.12.00.

Aicinām reģistrēties, sūtot pieteikumu uz e-pastu Pieejas saite un sīkāka informācija par nepieciešamajiem produktiem tiks nosūtīta pēc pieteikuma saņemšanas.

