Sestdiena, 13. novembris, 2021 06:46
Ēst gatavošanas meistarklase bērniem un pusaudžiem
Oveselība
Oveselība aicina bērnus un pusaudžus uz ēst gatavošanas meistarklasi.
Pusdienas ir tā dienas ēdienreize, kurā atšķirībā no citām pamatmaltītēm būtu jāuzņemam visvairāk gan enerģija, gan uzturvielas. Svarīgi ir uzdot sev jautājumu: “Kāda pievienotā vērtība ir maltītei, ko mēs sev pagatavojam un pasniedzam? Vai tas ir labākais, ko šajā brīdī varam sev dot?”. Kopīgi meklēsim atbildes uz šiem jautājumiem, kā arī gatavosim bāzes pusdienu salātus, ko var pasniegt divos dažādos veidos.