Trešdiena, 4. februāris, 2026 08:54

Februārī bibliobuss dosies ierastajos 8 maršrutos

Ogres Centrālā biblioteka
Februārī bibliobuss dosies ierastajos 8 maršrutos
Foto: OCB
2026. gada februārī Ogres Centrālās bibliotēkas bibliobuss dosies ierastajos 8 maršrutos – divos Ogres pilsētā, sešos Ogres novadā.

4februārī

12.00 – 12.45 Pārogres gatve (pie veikala “Mārīte”)

13.00 – 13.30 Celtnieku iela (pie daudzdzīvokļu mājām)

13.35 – 13.45 Akmeņu iela 1

13.50 – 14.30 Akmeņu iela 50 (pie veikala “Lats”)

6februārī

11.30 – 11.40 Turkalne

12.00 – 12.30 Jugla

13.00 – 13.40 Stirnu iela 6 (pie gāzes iecirkņa)

13.45 – 14.30 Loka iela

10februārī

9.30 – 9.50 Rozītes

9.55 – 10.05 Glāžšķūnis

10.10 – 10.20 Cepļi

10.30 – 10.40 Lēdmane

10.45 – 10.55 Zeltiņi

11.00 – 11.25 Pīlādži

11.30 – 11.45 Pagrieziens “Ūdensdzirnavas”

11.50 – 12.20 Krape

12.25 – 12.40 Avotiņi

12.45 – 13.00 Lejieši

13.10 – 14.00 Lobe

11februārī

13.00 – 13.30 Tomes zivjaudzētava

14.00 – 15.00 Pumpuri/Daugavieši

12.februārī

12.00 – 12.30 Dzelmes

12.45 – 13.10 Kaibala (pie PII “Pūt vējiņi”)

14.00 – 15.00 Avoti

19februārī

10.00 – 10.15 Lejasmākani

10.20 – 10.40 Zādzene

10.50 – 11.10 Priežkalni

11.15 – 11.35 Krasti

11.40 – 12.10 Silmači

12.25 – 12.45 Vērenes muiža

13.15 – 13.25 Suces

13.35 – 13.55 Plātere

14.00 – 14.30 Madliena – Induļi

14.35 – 15.00 Madliena (pretī autoostai)

20februārī

09.15 – 9.30 Suntaži

10.05 – 10.20 Ogresmuiža

10.30 – 10.50 Mazozoli

10.55 – 11.00 Vecā skola

11.05 – 11.30 Gravkalni

11.35 – 11.45 Taurupe

11.50 – 12.05 Lakstene

12.10 – 12.50 Ķeipene

13.00 – 13.20 Vatrāne

13.25 – 13.40 Kastrāne

13.45 – 14.30 Ķieģeļceplis

24februārī

9.10 – 9.30 Aizupes

9.40 – 10.00 Kalnāji

10.15 – 10.35 Ceplīši

10.55 – 11.15 Dobelnieki

11.40 – 12.00 Ikšķiles Brīvā skola

12.10 – 12.30 Doles iela

12.35 – 12.55 Baldones/Pulkveža Brieža iela

13.00 – 13.20 Jaunogres prospekts

13.25 – 13.45 Skolas iela 13 (pie PII “Zelta sietiņš”)

Jautājumu un citos gadījumos iespējams sazināties:

Tel. bibliobusā: 26304015

Tel. bibliotēkā: 65068781

