No 3. līdz 28. februārim Ogres Centrālās bibliotēkas ātrijā apskatāma pilsētai veltīta novadpētniecības izstāde OGRE GRĀMATĀS UN FOTOGRĀFIJĀS.
Savukārt no 7. februāra visus, kas vēlas pārbaudīt savu vērību un atjautību, kā arī zināšanas par Ogres vēsturi, Ogres Centrālā bibliotēka aicina piedalīties faktu spēlē VAI TAS VAR BŪT?.Spēles noteikumi www.ocb.lv.
24. februārī plkst. 17.30 Ogres Vēstures un mākslas muzejā apģērbu pētnieces Ligitas Kalniņas stāstījumā MODE OGRĒ. 1920. – 1940 varēsiet uzzināt, kā tērpās ogrēnieši, kādus apģērbus un aksesuārus nēsāja laikā, kad Ogre kļuva par pilsētu.
Mazliet vēlāk, plkst. 19.00 Ogres novada Kultūras centrā ar aizraujošām sarunām un muzikāliem pārsteigumiem norisināsies Ogres 94. dzimšanas dienas svinības PILSĒTA, DZĪVE UN TU.
Par Ogri, pilsētas dzimšanas dienu, dzīves notikumiem un sajūtām sarunāsimies ar četrām šarmantām ogrēnietēm - veselīga un laimīga dzīvesveida entuziasti un raidījuma MĀMIŅU KLUBS vadītāju Kristīni Beitiku, zīmola LATVIJAS PĒRLES radītāju Elīnu Eidmani un māksliniecēm Ilzi un Elitu Patmalniecēm. Svētku noskaņu papildinās pašmāju mūziķi - dziedātājs Atis Ieviņš &RockBrothers.
Bezmaksas biļetes uz pasākumu var saņemt Ogres novada Kultūras centra kasē un visās Biļešu paradīzes kasēs, kā arī internetā šeit:
Pārsteigumi neizpaliks arī virtuālajā vidē. Vietnē ogressportacentrs.lv tiks atklāta sadaļa SPORTA VĒSTURE OGRES NOVADĀ. Tajā apkopotas dažādas bildes, afišas, stāsti un raksti par Ogres sporta vēsturi, tās cilvēkiem un notikumiem, aicinot Ogres novada iedzīvotājus papildināt šo sadaļu iesūtot savas bildes un atmiņu stāstus par savām sporta gaitām Ogres novadā.
Svētku mēneša noslēgumā divas dienas no 25. līdz 27. februārim ikvienam interesentam būs iesēja piedalīties orientēšanās spēlē, kas norisināsies pilsētvidē. Spēles dalībniekiem būs jāapmeklē kontrolpunkti pilsētā un jāatbild uz jautājumiem. Lai piedalītos spēlē, nepieciešams uzlādēts mobilais telefons ar interneta pieslēgumu un lejuplādēta aplikācija ACTIONBOUND. Rezultatīvākajām komandām būs balvas, ko sarūpējušas Ogres novada Izglītības pārvalde, Tūrisma informācijas centrs un Ogres Vēstures un mākslas muzejs. Vairāk par spēli un dalību uzzināsiet mājaslapā www.visitogre.lv.
Aktuālajai informācijai par Ogres dzimšanas dienas svinību notikumiem un to apmeklējuma noteikumiem, sekojiet Ogres novada Kultūras centra, Tūrisma informācijas centra, Ogres Centrālās bibliotēkas, Ogres Sporta centra un Ogres Vēstures un mākslas muzeja mājas lapās un sociālajos tīklos.