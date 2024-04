Filma “Māsas” no Bulgārijas festivāla mājās ved trīs balvas

Filmas režisore Linda Olte neslēpj savu prieku par saņemtajām balvām un norāda, ka konkurents konkursa programmā bijis arī Kannu laureāts. Filmu festivāla "Zelta liepa" mērķis ir popularizēt Eiropas kino Bulgārijā un demonstrēt jaunākās un interesantākās filmas no dažādām Eiropas valstīm. Filma “Māsas” ir sociāla ģimenes drāma par bērnunamā uzaugušām māsām, kurām paveras iespēja tikt adoptētām amerikāņu ģimenē. Deviņgadīgā Diāna ir laimīga, ka viņai beidzot būs īsta ģimene, bet trīspadsmitgadīgā Anastasija nolemj darīt visu, lai atrastu savu bioloģisko māti.



Filma risina tematu par identitātes meklējumiem un rosina skatītāju domāt par to, kā pagātne nosaka nākotni un kādas ir iespējas lauzt paredzamo dzīves scenāriju. Filmas tapšanas procesā režisore Linda Olte viesojās bērnu aprūpes centros un iepazina to, kas šobrīd notiek ārpusģimenes aprūpes jomā Latvijā. Linda Olte pagājušā gada rudenī viesojās arī LKR raidījumā “Nedēļas temats”, kurā stāstīja par filmu “Māsas”.