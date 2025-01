Filma "Straume" sasniedz 200 000 skatītāju Latvijā

Balvām, ko piešķir BAFTA (British Academy of Film and Televizion Arts), svarīgākā misija ir „izcelt un novērtēt ekrāna mākslas kvalitātes un radošu izcilību gan kino, gan televīzijā”, balvu ceremoniju papildina izglītojošu un talantus stimulējošu pasākumu programma visa gada garumā. BAFTA balvas tiek pasniegtas jau kopš 1949. gada, šogad vērtēšanā tika izskatītas 235 filmas no visas pasaules, no tām 80 tika atlasītas „garajiem sarakstiem” 25 kategorijās. Filma Straume iekļuva šajos sarakstos trīs kategorijās, ieskaitot tikai šajā gadā dibināto kategoriju Labākā bērnu un ģimenes filma.

Par nominēto filmu sarakstiem līdz februāra vidum balsos visi Britu Kinoakadēmijas biedri, kuru skaits pārsniedz 8000 kinoprofesionāļu; laureāti kļūs zināmi 16. februārī apbalvošanas ceremonijā, kuru no Londonas translēs TV kanāls BBC One un citi mediji visā pasaulē.

Režisora Ginta Zilbaloža filmai Straume šīs BAFTA balvu nominācijas, tāpat kā Holivudā akreditēto žurnālistu balva Golden Globe janvāra sākumā, Eiropas Kinoakadēmijas balva decembrī un vēl citas balvas un nominācijas dažādos kontinentos, ir arvien satraucošāks un arī pārliecinošāks ceļš pretī iespējamām ASV Kinoakadēmijas balvas Oskars nominācijām, kuru izziņošana šobrīd pārcelta uz 23. janvāri. Filma Straume izvirzīta ASV Kinoakadēmijas balvas "īsajā sarakstā" starptautisko balvu kategorijā un iekļauta arī labākās pilnmetrāžas animācijas filmas balvas pretendentu lokā.

Filmas Straume triumfa gājiens sacēlis jaunu intereses vilni arī Latvijā, kur Straume ir kinoteātru repertuārā jau 20 nedēļas; aizvadītajā nedēļas nogalē statistikas dati apliecina skatītāju skaita pieaugumu par 206% – trīs dienās (10.–12.01.) filmu Latvijas kinoteātros apmeklējuši gandrīz 19 000 skatītāju un šobrīd sasniegta jauna virsotne – filmas Straume kopējais apmeklējums kinoteātros pārsniedzis 208 000 skatītāju. Īpaša „otrreizējā” aktivitāte sākusies arī Latvijas novados, kur filmas demonstrēšanu piedāvā gan Latvijas Kinematogrāfistu savienības projekts Kino visiem un visur Latvijā, gan apvienība Kinopunkts. Tikai janvārī un februārī vien paredzēti jau vairāk nekā 80 Kinopunkta seansi dažādos kultūras centros, tautas namos un citās kultūrvietās, LKS projekta organizētie seansi atrodami organizācijas Facebook kontā, un plānoto seansu skaits strauji aug.

Režisora Ginta Zilbaloža Straume izpelnījusies ievērību arī Nacionālās kino balvas Lielais Kristaps ietvaros; filmai piešķirta nominācija kategorijā Labākā animācijas filma un sešas nominācijas kinoprofesiju kategorijās – par labāko scenāriju, animācijas režiju, animācijas mākslinieka darbu, skaņu režiju, montāžas režiju un komponista darbu.

Filma Straume veidota kā trīs valstu kopražojums, sadarbojoties studijām Dream WellStudio (Latvija), Sacrebleu Productions (Francija) un Take Five (Beļģija). Filmu finansiāli atbalsta Nacionālais Kino centrs, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Eurimages, Francijas Nacionālais kino centrs, televīzijas Arte un Canal+, reģionālie fondi un atbalsta programmas Francijā un Beļģijā.