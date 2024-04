Filma vai grāmata?

Tikšanās iesākās ar jauno grāmatu apskatu. Lasītāju klubiņa apmeklētājiem kā pirmajiem ir iespēja apskatīt un izvēlēties jaunāko literatūru no Ciemupes bibliotēkas krājuma. Nozaru literatūrā Zelenska biogrāfija, “Vakara Romāns” sērijā detektīvs “Grēksūdzes noslēpums”, par mīlestību - “Ieputinātie”. Latviešu daiļliteratūra papildināta ar romantiskās erotikas un spriedzes trilleri “Uguns un pulveris”, toties “Šeit nav nekāda bēdu leja” stāsta par psihiatriskās slimnīcas vidi un psiholoģijas studentes pirmo praksi. Divi vēsturē balstīti romāni “Nožēlu neizteica”, “Džentlmenis Maskavā”, bet romantikas cienītājiem “Mīlestības hipotēze”, “Grāmatnīca pie Temzas” un “Antikvariāts Rojalstrītā”.

Ciemupes Tautas namā izrādītā filma “Mātes piens” rosināja diskusiju par filmu skatīšanos pirms vai pēc grāmatas izlasīšanas. Rinaldas mīļākā filma “Ilgais ceļš kāpās” balstīta kino romānā, kur atbilstība viens pret viens, bet, skatoties filmu pēc grāmatas izlasīšanas, tas radījis “dziļāku” pārdzīvojumu. Rūtai vislabāk patīk BBC ekranizējumi, jo tie atbilst vārds vārdā, tādi kā “Liekulības tirgus”, “Lepnums un aizspriedumi” u.c. Toties Madarai bijis pārsteigums, kad grāmatā trīs brāļi, bet filmā palikuši tikai divi, un seriālu par Kormoranu Straiku skatījusies intereses pēc - kā izskatās pēc apraksta nepievilcīgs dāmu mīlulis? Liene slavēja seriālu “Saplēstā krūze” - izrādās, tajā iekļautas vairākas Dziļuma grāmatas, bet no sižeta to nevar nojaust.

Rūta ieteica divas grāmatas par interneta spožumu un postu. “Žults” parāda, cik trausla ir realitāte, jo nevar ticēt visam, ko izlasa internetā vai komentāros, ir jādomā kritiski, lai nenodarītu kādam pāri. Savukārt grāmatā “Tvitera tiesa” stāstīts, kā internetā var iznīcināt cilvēku, publicējot nepārbaudītus faktus. Kopumā patīk Kovaļova rakstīšanas stils, jo līdz šim katra grāmata bijusi atšķirīga, nav nolasāms izteikts autora rokraksts. Daiga skatās jaunāko Kovaļovas seriālu “Nelūgtie viesi”, Rūta piebilst, ka “Bezvēsts pazudušās” lasot gan bijusi sajūta, ka tas ir filmas scenārijs.

Dzintra un Rasma dalījās pārdomās par lasīto “MĒS. Latvija, XX gs.” sērijas grāmatu “Istaba”, kur Padomju laika nostalģija, komunālie dzīvokļi, precības, tomēr tajos laikos cilvēki bijuši optimisti un ticēja svešiniekam, kas sola sagādāt dzīvokli par iedoto naudu.

Rinalda un Rūta dalījās pārdomās par Dž. Vebsteres “Garkājtētiņš” turpinājumu “Mans dārgais ienaidniek” un Ē. Vilsona “Me & Mo” par notikumiem Liepājas teātri. Patikicis varoņu leksikā dzirdamais liepājnieku stils.

Madara iesaka Norvēģu detektīvu meistara Jū Nesbē otro grāmatu “Pusnakts saule”, kur galvenajam varonim piedāvā kādu nogalināt, jo uzskata, ka viņš ir slepkava, bet patiesībā to nekad nav darījis, tādēļ izlemj paņemt naudu uz aizbēgt no civilizācijas uz attālu ciemu pie ziemeļbriežiem. Tur iemīlas apkopējā, bet zina, ka agri vai vēlu viņu atradīs. Otrs detektīvs no L. Railijas “Slepkavības Flīthausā”. Autore pati šo uzskatīja par neizdevušos darbu, bet Madara atklāj - grāmatu varēja izlasīt vienā elpas vilcienā, jo risinās aizraujošs sižets.

Nākamā lasītāju klubiņa "Dalies priekā" tikšanā Ciemupes bibliotēkā 6. martā plkst. 18.30. Aicināti visi interesenti.