PROGRAMMA:
7.08 tikšanās ar sertificētu fitnesa treneri un fizioterapijas studenti Martu Kāpiņu, kas stāstīs par fizisko veselību un novadīs treniņu;
14.08 tikšanās ar sertificētu psiholoģi, kognitīvi biheiviorālo psihoterapeitiKatrīnu Žaltkovsku, kas stāstīs par mentālo veselību un dalīsies veidiem kā parūpēties par to;
21.08 tikšanās ar personības izaugsmes treneriem Daini Zaltanu un Vinetu Saulīti, kas stāstīs par motivāciju un prāta spēku;
28.08 kopsavilkums un rezultātu nosvinēšana.
Dalība ir bezmaksas - iespēja jebkuram jaunietim!
Visas treniņa aktivitātes norisināsies ZOOM platformā.
Ja esi 15-25 gadus vecs jaunietis, piesakies šeit: https://ej.uz/mana-telpa
Pieteikšanās līdz 1.augustam.
VIETU SKAITS IEROBEŽOTS.
Vairāk informācijas šeit