MANA TELPA ir treniņš, kur mēneša garumā jauniešiem būs iespēja uzlabot savu mentālo, fizisko veselību un parūpēties par savu izaugsmi un motivāciju.
Treniņa laikā tiksimies ar 3 dažādiem lektoriem un treneriem, kā arī piedalīsimies dažādās aktivitātēs, kas palīdzēs sasniegt labākus rezultātus.

PROGRAMMA:
7.08 tikšanās ar sertificētu fitnesa treneri un fizioterapijas studenti Martu Kāpiņu, kas stāstīs par fizisko veselību un novadīs treniņu;
14.08 tikšanās ar sertificētu psiholoģi, kognitīvi biheiviorālo psihoterapeitiKatrīnu Žaltkovsku, kas stāstīs par mentālo veselību un dalīsies veidiem kā parūpēties par to;
21.08 tikšanās ar personības izaugsmes treneriem Daini Zaltanu un Vinetu Saulīti, kas stāstīs par motivāciju un prāta spēku;
28.08 kopsavilkums un rezultātu nosvinēšana.

Dalība ir bezmaksas - iespēja jebkuram jaunietim!

Visas treniņa aktivitātes norisināsies ZOOM platformā.

Ja esi 15-25 gadus vecs jaunietis, piesakies šeit: https://ej.uz/mana-telpa
Pieteikšanās līdz 1.augustam.

VIETU SKAITS IEROBEŽOTS.

Vairāk informācijas šeit

