30 gadu garumā folkloras kopa ARTAVA pulcējusi ļaudis, kuru izcelsme saistīta ar dažādiem Latvijas novadiem, bet dzīves ceļš visus savedis Ogrē. Kopas dalībnieki godā tur latvisko
dzīvesziņu, stiprina sentēvu tradīcijas un kopīgi apgūst tradicionālās dziedāšanas, rotaļu, nacionālās virtuves un citas prasmes.
Jubilejas svinības norisinājās Ogres novada Kultūras centa Mazajā zāle, kur folkloras kopu ar priekšnesumiem un laba vēlējumiem bija ieradušies sveikt Ogres Danču klubs un Katlakalna folkloras kopa RĀMUPE.
Viesus ar lustīgām dziesmām, interesantiem stāstiem no kolektīva dzīves un atmiņām par kopā pavadītiem brīžiem ar ilggadējiem kopas dalībniekiem izklaidēja folkloras kopas
ARTAVA saime.
Svinību laikā folkloras kopa ARTAVA, tās vadītājs Andris Kapusts un ilgadējie kopas dalībnieki saņēma Latvijas Nacionālā kultūras centra atzinības rakstus un īpašas pateicības no Ogres novada pašvaldības.
Pasniedzot atzinības rakstu par ieguldījumu nemateriālā mantojuma uzturēšanā saglabāšanā un tālāk nodošanā, Latvijas Nacionālā kultūras centra direktore Signe Pujāte ARTAVAS saimei veltīja sveicienu dziesmā un atklāja, ka ir patiess prieks būt kopā un apzināties, ka arī Ogrē tradicionālās kultūras dzīve plaukst.
Svinību noslēgumā pateicību par lielisko sadarbību daudzu gadu garumā un labus vārdus ARTAVAI izteica Ogres novada Kultūras centra vadītāja Elīna Aupe.