Svētdien, 6. februāra vakarā pie Lielvārdes kultūras nama Folkloras kopa "Josta" atzīmēja Meteņdienu, ejot rotaļās, dedzot ugunskurus un svētku jampadracī iesaistot ikvienu garāmgājēju.

Folkloras kopas "Josta" vadītāja Ilze Vecmane par Meteņdienu teic tā:

"Ar gadskārtu svētkiem latvieši un citas tautas atzīmē pagrieziena punktus dabā. Meteņos saule pagriežas uz pavasara pusi, un šis laiks daudzām tautām ir jauna saimnieciska gada sākums.

Pavasara tuvums jūtams it visur. Laukos kūtī ir sadzimuši jēriņi, viscaur jūtama gatavošanās sējas darbiem dārzā. Katrs vēlas sakārtot sevi, vairāk sportot, veselīgāk ēst, lai pavasari sagaidītu spirgti un moži.

Meteņi ir jautri un skaļi svētki. Mēs tērpjamies maskās, lai pabūtu ārpus ikdienišķā un ļautos svētku rituālam. Svarīgi ir iedegt uguni, deju soļos atmodināt sevi un zemi, rotaļās izspēlēt norises dabā un Kosmosā. Izlēkāties, izplosīties, izsmieties un aiziet majās priecīgiem un piepildītiem ar gaismu un spēku jaunajai sezonai."

Raimonda Volonta fotogrāfijas šeit:

