Ogres novada Kultūras centra folkloras kopa ARTAVA godā tur latvisko dzīvesziņu, stiprina sentēvu tradīcijas un kopīgi apgūst tradicionālās dziedāšanas, rotaļu, nacionālās virtuves un citas prasmes. Kopas sastāvā ir ļaudis, kuru izcelsme saistīta ar dažādiem novadiem, bet dzīves ceļš visus savedis Ogrē. Tāpēc arī repertuārā šo gadu laikā ir sakrājušās dažādu novadu dziesmas ar visplašāko tematisko klāstu – gadskārtu svētku, ģimeņu godu un citām tēmām.
Svinību laikā ARTAVAS dalībnieki vēdinās 30 gadu laikā sakrāto dziesmu pūru, priecējot apmeklētājus ar dziesmām no kopas dibināšanas laika līdz pat šodienai.
Muzikālus sveicienus šajos godos sagatavojuši arī koncerta viesi:
-Mālpils Kultūras nama folkloras kopa MĀLIS,
-Katlakalna folkloras kopa RĀMUPE,
-Ogres Danču klubs,
-Tomes Tautas nama folkloras kopa GRAUDI,
-Ikšķiles folkloras draugu kopa SAULESMEITAS.
Biļetes uz folkloras kopas ARTAVA 30 gadu svinībām var iegādāties Ogres novada Kultūras centra kasē, BIĻEŠU PARADĪZES kasēs un interneta vietnē šeit:
Biļetes cena 2 eiro.
Sakarā ar valdības pieņemtajiem epidemioloģiskās drošības noteikumiem un pasākumu rīkošanas ierobežojumiem, lai apmeklētu koncertu, Pasākuma norises vietā visiem apmeklētājiem jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
No 12 gadu vecuma jāuzrāda digitālais Covid-19 sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinējusies, izslimojusi vai testēta. Pasākuma laikā, jāievēro fiziskās distancēšanās noteikumi.
Digitālais Covid-19 sertifikāts un plašāka informācija par to pieejama šeit: vai ārstniecības iestādē, kura veica vakcināciju vai Covid-19 testu, jebkurā citā ārstniecības iestādē vai vienotajā valsts un pašvaldības klientu apkalpošanas centrā.
Pasākums tiks filmēts un fotografēts. Iegūtais materiāls tiks izmantots publicitātes vajadzībām.