Trešdiena, 08.10.2025 21:02
Aina, Anete
Trešdiena, 08.10.2025 21:02
Aina, Anete
Otrdiena, 7. oktobris, 2025 08:44

Formālā un neformālā izglītība – kā tās atšķiras un kāpēc abas ir svarīgas?

Izglītības kvalitātes valsts dienests
Formālā un neformālā izglītība – kā tās atšķiras un kāpēc abas ir svarīgas?
Foto: freepik
Otrdiena, 7. oktobris, 2025 08:44

Formālā un neformālā izglītība – kā tās atšķiras un kāpēc abas ir svarīgas?

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Mūsdienās arvien biežāk dzirdam jēdzienus formālā izglītība un neformālā izglītība. Sabiedrībā mēdz rasties jautājums – kas īsti tās ir un ar ko tās atšķiras? Šo jautājumu palīdz izskaidrot jaunā infografika “Formālā un neformālā izglītība”.

Formālā izglītība

Formālā izglītība ir viss, kas saistīts ar oficiālām mācībām skolā un augstskolā. Tā ietver bērnudārzu, pamatskolu, vidusskolu, profesionālās skolas, universitātes un koledžas.

Piemērs: bērns mācās pamatskolā, students iegūst bakalaura grādu vai profesionālu kvalifikāciju.

Formālās izglītības saturs tiek noteikts valstī, balstās uz licencētām programmām un noslēgumā piešķir valsts atzītu dokumentu – diplomu, apliecību vai atestātu.

Neformālā izglītība

Neformālā izglītība notiek ārpus skolas vai universitātes, un to bieži vien cilvēki izvēlas paši, balstoties uz interesēm vai vajadzībām. Tā var būt elastīga un radoša.

Piemērs: pieaugušais apmeklē valodu kursus, jaunietis piedalās digitālo prasmju darbnīcā, vai vecāki izvēlas kulinārijas meistarklasi.

Neformālā izglītība nedod oficiālu kvalifikāciju, bet sniedz praktiskas zināšanas un prasmes. Programmas bieži izstrādā pēc pieprasījuma, un, pabeidzot, dalībnieki saņem organizētāja izsniegtu apliecinājumu.

Kāpēc svarīgas abas?

Gan formālā, gan neformālā izglītība papildina viena otru. Formālā nodrošina pamatizglītību, diplomus un profesionālo kvalifikāciju, savukārt neformālā palīdz pielāgoties jaunām prasībām dzīvē un darbā – no valodu apguves līdz digitālajām prasmēm un personīgajai izaugsmei.

Infografika uzskatāmi atgādina – mācīšanās nenotiek tikai skolā, tā turpinās visu mūžu!

Infografika par to, kā atšķiras formālā izglītība no neformālās
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?