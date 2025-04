FOTO: 12 dziesmas, 12 stāsti – Aija Andrejeva-Aišpure un Jānis Aišpurs atklāj pavasara koncerttūri

Turnejas programmā iekļautas divpadsmit īpaši izvēlētas dziesmas no abu mākslinieku repertuāra – kompozīcijas, kas cieši saistītas ar viņu dzīvesstāstiem un radošo pieredzi. Katrs skaņdarbs kalpo kā atsevišķs stāsts par atmiņām, sirdi sildošiem piedzīvojumiem, blēņām, mīlestību, draudzību un nozīmīgiem dzīves brīžiem.

Piemēram, viena no dziesmām, ko mūziķi izpildīja koncertā, bija īpaša dāvana kāzās no Latvijā slavenā komponista Kārļa Lāča. Stāsts, kā tā viņiem tika pasniegta laikā, kad valstī bija Covid-19 pandēmija, bija patiesi aizkustinošs. Taču netrūka arī humora pilnu stāstu, piemēram, par to, kā Jānis Aišpurs gandrīz kļuva par plikpauri neapdomīgi izteiktas frāzes dēļ.

Abi mākslinieki uzsver, ka šī koncertsērija ir īpaša ne vien ar repertuāra izvēli, bet arī ar tās intīmo, sirsnīgo atmosfēru. Tās mērķis ir ne tikai izklaidēt, bet arī aizkustināt un uzrunāt klausītāju dvēseles.

Koncertturnejas ietvaros Aija Andrejeva-Aišpure un Jānis Aišpurs uzstāsies Kuldīgā, Smiltenē, Bauskā, Madonā, Ādažos, Jēkabpilī, Talsos un Limbažos. Tūre noslēgsies 9. maijā ar vērienīgu koncertu Rīgā, mūzikas namā “Daile”.

Foto: Edijs Andersons

