Šogad festivāls "Straume" svinēja savu 5 gadu jubileju, tāpēc koncerti un reperu apvienības, kas kāpa uz skatuves bija iesaidīgas. Unikālais šogad viennozīmīgi bija četru sieviešu hiphop apvienība "Vētra KRŪ", kurā piedalījās Revolūcija, ŪGA, VIŅA un Krisy. Tāpat atmiņā paliekoša bija labi zināmo hiphop mākslinieku Ozola un Gustavo kopīgā performance.
Pirmdiena, 6. jūlijs, 2026 12:13
FOTO: Pašmāju hiphop mākslinieki ieskandina Līgatni
Aizvadītajā nedēļas nogalē Līgatnē, radošajā kvartālā "Zeit", notika viens no gaidītākajiem un iespaidīgākajiem pašmāju hiphop festivāliem Latvijā "Straume '26". Divu dienu garumā uzstājās Latvijā zināmi hiphop mākslinieki, bija dažādas aktivitātes visai ģimenei un iespēja iepazīt Līgatnes apkārtni.