Profesionālajās kopienās iesaistījās 120 Ogres novada pirmsskolas skolotāji un metodiķi no 19 pirmsskolas izglītības iestādēm. Dalībnieki visa mācību gada garumā darbojās trīs tematiskajās mācību grupās – labbūtības, lasītprasmes un izziņas darbības jomā. Kopienu darbības mērķis bija palīdzēt pedagogiem atklāt bērnu stiprās puses un veidus, kā pilnvērtīgi iesaistīt katru bērnu mācību procesā, veicināt aktīvu mācīšanos savas profesionālās prakses pilnveidei, kā arī stiprināt sadarbību un domubiedru tīklu novadā.
Mācību gada laikā profesionālo kopienu dalībnieki piedalījās mācību nodarbībās, devās pieredzes apmaiņā pie citām novada iestādēm, kā arī īstenoja nelielus darbības pētījumus savās pirmsskolu grupiņās, novērojot bērnu attīstību un izvēloties konkrētu darba aspektu, kuru mērķtiecīgi pilnveidot. Regulārās tikšanās reizēs pedagogi dalījās ar novērojumiem, secinājumiem un gūtajām atziņām, vienlaikus saņemot kolēģu atgriezenisko saiti un profesionālu atbalstu, stāsta D. Rusule.
Noslēguma pasākumā tika prezentēti 53 pieredzes stāsti, kuros pedagogi atspoguļoja paveikto darbu, iegūto pieredzi un nozīmīgākās atziņas, kas radušās profesionālās pilnveides procesā.
Pasākuma otrajā daļā notika kopīga sesija ar izglītības nozares ekspertēm. Par nozīmīgākajem pedagoga uzdevumiem, veicinot labbūtību, vēstīja Jelgavas Iekļaujošas izglītības atbalsta centra izglītības psiholoģe Aiga Jankevica, par lasītprasmes attīstīšanu stāstīja Daugavpils Universitātes pasniedzēja Sandra Zariņa, savukārt pirmsskolas izglītības iestādes “Maziņš kā jūra” vadītāja Arita Lauka atgādināja par skolotāja lomu, atbalstot bērnu izziņas procesu.