Otrdiena, 16.09.2025 22:00
Asja, Asnate, Dāgs
Otrdiena, 16.09.2025 22:00
Asja, Asnate, Dāgs
Pirmdiena, 15. septembris, 2025 14:55

FOTO: Aizvadīta izzinoši radoša nodarbība Taurupes pamatskolas skolēniem – “Cilvēks, koks, kultūrvērtība”

Vanda Prancāne, projekta koordinatore
FOTO: Aizvadīta izzinoši radoša nodarbība Taurupes pamatskolas skolēniem – “Cilvēks, koks, kultūrvērtība”
Foto: Ogres novads
Pirmdiena, 15. septembris, 2025 14:55

FOTO: Aizvadīta izzinoši radoša nodarbība Taurupes pamatskolas skolēniem – “Cilvēks, koks, kultūrvērtība”

Vanda Prancāne, projekta koordinatore

10. septembrī septembrī Taurupes pamatskolas skolēniem Ogres novada pašvaldības projekta neformālās izglītības pasākumu organizēšanai ietvaros notika izzinoši radoša nodarbība "Cilvēks, koks, kultūrvērtība", kurai bija divas daļas – teorētiskā un praktiskā.

Teorētiskajā daļā bija iespēja noskatīties oriģinālu dokumentālo filmu par Latvijas kokamatniecību, tika apskatīta koku plašā izmantojamība dažādās sadzīves jomās. Skolēni uzzināja par katra koka īpašībām, kādus priekšmetus var izgatavot, atbildēja uz uzdotajiem jautājumiem un uzdeva savējos darbnīcas organizatoriem.

Praktiskajā daļā bija iespēja iepazīt un dzīvē izmēģināt dažādus galdniecības darbarīkus. Skolēni darbojās ar slīmestu un noņēma kokam mizu. Pie ēveles katrs mēģināja noēvelēt dēli, bet no skaidām izveidoja rotājumus – sirsniņas, putniņus, bumbiņas. Bērniem bija arī iespēja zāģēt malku ar divroku zāģi, kas nebija viegli, jo ir jāprot sadarboties komandā. Skolēni arī izmēģināja abras grebšanu, kas tika atstāta skolā lietošanai.

Pēc labi padarīta darba tika piedāvātas arī izklaidējošas aktivitātes – koka tapiņu iesišana uz ātrumu, cīņa ar skaidu spilveniem, koka zivju makšķerēšana un koka vilciņu iegriešana. Protams, vislielāko sajūsmu izraisīja cīņa ar skaidu maisiem, stāvot uz baļķa. Aktīvi iesaistījās arī līdzjutēji, uzmundrinot cīnītājus un uzvarētājiem veltot aplausu vētru.

Nodarbību vadīja harizmātiski, enerģiski, ļoti atsaucīgi un ieinteresēti cilvēki, kas jau ar pirmajām minūtēm spēja pārliecināt jauniešus par šīs tēmas svarīgumu. Viņi runāja pietiekami vienkārši, skolēnu interesēm un uztverei atbilstošā veidā, stāstījumā iekļaujot daudz joku, atraktīvu atgadījumu no pašu pieredzes, atbildēja uz visiem jautājumiem.

Skolēni guva skaidru priekšstatu par to, ka koks bija neatņemama dzīves sastāvdaļa senatnē, un tāda ir arī šodien. Darbojoties kopā ar pieredzējušiem meistariem – koka amatniekiem, skolēni iepazina klasiskos koka apstrādes darbarīkus un paņēmienus – tradicionālas prasmes, kas ir daļa no nemateriālā kultūras mantojuma. Skolēni ne tikai redzēja, kā top koka dizaina vērtības, bet, pašiem līdzdarbojoties, kļuva ne tikai lietišķās mākslas patērētāji, bet arī tās radītāji un  līdzautori.

FOTO: Aizvadīta izzinoši radoša nodarbība Taurupes pamatskolas skolēniem – “Cilvēks, koks, kultūrvērtība”
FOTO: Aizvadīta izzinoši radoša nodarbība Taurupes pamatskolas skolēniem – “Cilvēks, koks, kultūrvērtība”
FOTO: Aizvadīta izzinoši radoša nodarbība Taurupes pamatskolas skolēniem – “Cilvēks, koks, kultūrvērtība”
FOTO: Aizvadīta izzinoši radoša nodarbība Taurupes pamatskolas skolēniem – “Cilvēks, koks, kultūrvērtība”
FOTO: Aizvadīta izzinoši radoša nodarbība Taurupes pamatskolas skolēniem – “Cilvēks, koks, kultūrvērtība”
FOTO: Aizvadīta izzinoši radoša nodarbība Taurupes pamatskolas skolēniem – “Cilvēks, koks, kultūrvērtība”
FOTO: Aizvadīta izzinoši radoša nodarbība Taurupes pamatskolas skolēniem – “Cilvēks, koks, kultūrvērtība”
FOTO: Aizvadīta izzinoši radoša nodarbība Taurupes pamatskolas skolēniem – “Cilvēks, koks, kultūrvērtība”
FOTO: Aizvadīta izzinoši radoša nodarbība Taurupes pamatskolas skolēniem – “Cilvēks, koks, kultūrvērtība”
FOTO: Aizvadīta izzinoši radoša nodarbība Taurupes pamatskolas skolēniem – “Cilvēks, koks, kultūrvērtība”
FOTO: Aizvadīta izzinoši radoša nodarbība Taurupes pamatskolas skolēniem – “Cilvēks, koks, kultūrvērtība”
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.