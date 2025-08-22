FOTO: Aizvadīta pirmā Ogres novada Vasaras skola atbalsta komandām

Vasaras skola ir turpinājums pedagogu profesionālās pilnveides ciklam, kas aizsākas mācību gada sākumā ar oktobra konferencēm “Ieraugi. Iesaisti. Iedvesmo” un noslēdzās ar Dažādības forumu, veltītu pozitīvas mācīšanās pieredzes radīšanai katram bērnam.
Šogad Vasaras skolas galvenais fokuss bija komandas darbs izglītības iestādēs — īpaši labbūtības darba grupas ieguldījums visu bērnu pieredzes veidošanā.
Mērķis — veidot aktīvas un saliedētas komandas bērnu un jauniešu labbūtības veicināšanai skolās un pirmsskolās, attīstīt sadarbību starp dažādām izglītības iestādēm, kā arī izstrādāt atbalsta procesu plānu nākamajam mācību gadam.
Vasaras skolā piedalījās 23 komandas no novada pirmsskolām un skolām — kopumā 110 dalībnieki.
Galvenās tēmas — bērna vajadzību nodrošināšana, labbūtība un efektīvs komandas darbs, lai radītu atbalstošu mācību vidi.
Kā atzina Vasaras skolas programmas vadītāja Ingūna Kaniņa, ONIP izaugsmes atbalsta jomas vadītāja:
“Mēs visi esam brīnišķīgi profesionāļi un individuālā atbalsta sniedzēji, taču mums nepieciešams pilnveidot prasmes darboties un sadarboties paplašinātās komandās. Ar paplašinātu komandu jāsaprot ne tikai atbalsta speciālisti, bet visi izglītības iestādes darbinieki, kas gatavi iesaistīties bērnu un jauniešu labbūtības veidošanā savā izglītības iestādē. Vasaras skolā atbalsta komandām nodēvējām šīs paplašinātās komandas par “labbūtības darba grupām”. Komandas darbs ir ļoti svarīgs bērnu pozitīvas mācīšanās pieredzes nodrošināšanai, jo tas rada iespēju savlaicīgāk pamanīt bērnu un jauniešu vajadzības un panākt ātrāku, plašāku un jēgpilnāku ietekmi uz visu bērnu labbūtību, tāpēc Vasaras skolas galvenais noteikums — “skolā” uzņem tikai komandas.”
Ogres novada Izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs uzsver: “Vasaras skolā izjutu mūsu novada pedagogu kopienas spēku. Šī bija iespēja redzēt, ka problēmas mūsu novada pirmsskolās un skolās ir līdzīgas un arī risinājumus varam meklēt kopīgi. Esmu sevišķi lepns par Ogres novada Izglītības pārvaldes profesionālā atbalsta nodaļas komandas darbu, kas radīja unikālu mācīšanās pieredzi mūsu novada skolu kolēģiem. Labs un labi padarīts darbs!”
Pasākumu organizēja Ogres novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Jumpravas pamatskolu. Sirsnīgs paldies Jumpravas pamatskolas direktorei Arīdai Māršai un direktores vietniecēm Evitai Pukstei un Līgai Rečai par aktīvu iesaisti Vasaras skolas organizēšanā un norisē!
Pasākums finansēts ar Eiropas Sociālā fonda Plus finansētā projekta Nr. 4.2.2.3/1/24/I/001 “Pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveide” piešķirtajiem izmaksu līdzekļiem.