Sarunās piedalījās un atmiņās dalījās Lia Guļevska, Juris Visockis un Anita Ausjuka, bet par muzikālo pasākuma daļu rūpējās skanīgie un atraktīvie Skvirl’ Boizz.
Otrdiena, 24. februāris, 2026 18:29
FOTO: Aizvadīti grāmatas “Pērļu zvejnieki Raimonds Pauls un Jānis Peters” atvēršanas svētki
20. februārī Ogres Centrālās bibliotēkas Konferenču zālē tikās literatūras un mūzikas cienītāji.
Grāmatas “Pērļu zvejnieki Raimonds Pauls un Jānis Peters” atvēršanas svētkos skanēja atmiņu stāsti, sarunas un arī populāras un līdzi dziedamas dziesmas.