Svētdiena, 10. augusts, 2025 09:42

FOTO: Aizvadīts 26. Politiski represēto personu salidojums Ikšķiles brīvdabas estrādē

Ogres novads/OgreNet
FOTO: Aizvadīts 26. Politiski represēto personu salidojums Ikšķiles brīvdabas estrādē
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
9. augustā Ikšķiles brīvdabas estrādē norisinājās 26. Politiski represēto personu salidojums, pulcējot dalībniekus no visiem Latvijas novadiem un pilsētām.

Pasākuma svinīgo daļu ievadīja valsts karoga ienešana, Latvijas Valsts himna un klusuma brīdis, pieminot mūžībā aizgājušos politiski represētos.
Klātesošos uzrunāja Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un Latvijas Politiski represēto apvienības priekšsēdētājs Tālis Veismanis, pasākumā piedalījās arī Ogres novada pašvaldības domes vadība un citi viesi.
Savukārt Saeimas sekretārs Edvards Smiltēns uzsvēra: “Jūs esat tie, kuri zina, cik trausla var būt brīvība un cik svarīgi to sargāt ik dienu. Tāpēc arī šodien jūsu balsij ir spēks – jūs klausās un jūs varat ietekmēt, kāda būs mūsu valsts rītdiena.”
Turpinājumā notika koncerts, sarunas sirsnīgā gaisotnē un brīvais mikrofons.
