Trešdiena, 05.11.2025 08:43
Lote, Šarlote
Trešdiena, 05.11.2025 08:43
Lote, Šarlote
Trešdiena, 5. novembris, 2025 08:13

FOTO: Aizvadīts diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa - 2025" Birzgalē

Rita Reinsone, “JADARA “valdes priekšsēdētāja
FOTO: Aizvadīts diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa - 2025" Birzgalē
Foto: Ogres novads
Trešdiena, 5. novembris, 2025 08:13

FOTO: Aizvadīts diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa - 2025" Birzgalē

Rita Reinsone, “JADARA “valdes priekšsēdētāja

No 23.-26. oktobrim Birzgales pagasta Tautas nams zumēja no simtiem cilvēku čalu. Birzgalē bija sācies “Diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa – 2025 Birzgalē”. Festivāls notika 11. gadu, zīmīgi tas, ka tieši pirms desmit gadiem Birzgalē notika otrais Diasporu amatierteātru festivāls, kur arī ieguva nosaukumu “Laipa”.

Šogad festivālā pulcējās vairāk kā 120 dalībnieku, kas bija sabraukuši no dažādām valstīm. Festivālā piedalījās: Bradfordas teātra trupa “Saulespuķe” (Lielbritānija) – režisore Gita Robalde, Burtonas amatierteātris “Strops”(Lielbritānija) – režisore  Aivita Skābarniece, Reikjavikas Latviešu teātris (Islande) –režisore Ingrīda Induse, Oslo Latviešu  teātris “O’Latte” – režisore Ieva Melbārde, Sanfrancisko Jaunais teātris ( ASV) – režisore Māra Lewis, Briseles Sirsnīgais teātris (Tallinas filiāle) – režisore Lauma Rode, Vācijas Latviešu amatierteātris – studija “Ezīši” – režisore Laura Ritenberga – Kinder, Liezēres pagasta amatierteātris “Linate” – režisore Dace Ādamsone un Birzgales amatierteātris “Laipa” – režisore Inese Pilāne.

Divas dienas Birzgales pagasta un novada iedzīvotājiem bija iespēja noskatīties 9 dažāda žanra  izrādes, kuras vērtēja profesionāli eksperti: Atis Rozentāls un Jurģis Spulenieks.

Lai pasākums varētu notikt, biedrība “JADARA” piedalījās projektu konkursā, ko izsludināja Ogres novads – “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam” ar projektu “Diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa – 2025 Birzgalē”. Projekts tika apstiprināts par summu 1995,15 Euro. Projekta  ietvaros izgatavoti 300 bukleti “Festivāla “Laipa” vēsture”, lai skatītāji varētu iepazīties ar visiem kolektīviem un festivāla vēsturi, iegādāti dāvanu auduma  maisiņi ar apdruku, iznomāts foto spogulis, izgatavots informatīvais baneris.

Otrās dienas noslēgumā dalībniekus un novada skatītājus iepriecināja Riharda Čerkovska humora pilnā stāvizrāde “Kailā patiesība”. Svētdien dalībnieki brauca ekskursijā pa Ogres novadu, kur iepazina Andreja Pumpura Lielvārdes muzeju, Lapsu Mājas sieru, kur dalībnieki piedalījās siera gatavošanas meistarklasē, un apmeklēja Ogres Centrālo bibliotēku.

Pateicoties apstiprinātajam projektam, pasākums varēja notikt Ogres novadā un iepriecināt tās iedzīvotājus. Jau nākamajā gadā festivāls turpināsies, bet nu jau Spānijā.

Paldies par sadarbību Birzgales pamatskolas pašpārvaldei, Inesei Pilānei, Anitai Skosai un Birzgales amatierteātrim “Laipa”, un visiem pasākuma atbalstītājiem – bez jums tas nebūtu iespējams.

Pateicoties Sociālajam medijam "Laiva", ir iespēja ieskatīties viņu veidotājās  dienasgrāmatas. 

Elīnas Balodes sagatavotās video dienasgrāmatas:

FOTO: Aizvadīts diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa - 2025&quot; Birzgalē
FOTO: Aizvadīts diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa - 2025&quot; Birzgalē
FOTO: Aizvadīts diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa - 2025&quot; Birzgalē
FOTO: Aizvadīts diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa - 2025&quot; Birzgalē
FOTO: Aizvadīts diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa - 2025&quot; Birzgalē
FOTO: Aizvadīts diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa - 2025&quot; Birzgalē
FOTO: Aizvadīts diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa - 2025&quot; Birzgalē
FOTO: Aizvadīts diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa - 2025&quot; Birzgalē
FOTO: Aizvadīts diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa - 2025&quot; Birzgalē
FOTO: Aizvadīts diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa - 2025&quot; Birzgalē
FOTO: Aizvadīts diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa - 2025&quot; Birzgalē
FOTO: Aizvadīts diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa - 2025&quot; Birzgalē
FOTO: Aizvadīts diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa - 2025&quot; Birzgalē
FOTO: Aizvadīts diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa - 2025&quot; Birzgalē
FOTO: Aizvadīts diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa - 2025&quot; Birzgalē
FOTO: Aizvadīts diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa - 2025&quot; Birzgalē
FOTO: Aizvadīts diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa - 2025&quot; Birzgalē
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?