Šogad festivālā pulcējās vairāk kā 120 dalībnieku, kas bija sabraukuši no dažādām valstīm. Festivālā piedalījās: Bradfordas teātra trupa “Saulespuķe” (Lielbritānija) – režisore Gita Robalde, Burtonas amatierteātris “Strops”(Lielbritānija) – režisore Aivita Skābarniece, Reikjavikas Latviešu teātris (Islande) –režisore Ingrīda Induse, Oslo Latviešu teātris “O’Latte” – režisore Ieva Melbārde, Sanfrancisko Jaunais teātris ( ASV) – režisore Māra Lewis, Briseles Sirsnīgais teātris (Tallinas filiāle) – režisore Lauma Rode, Vācijas Latviešu amatierteātris – studija “Ezīši” – režisore Laura Ritenberga – Kinder, Liezēres pagasta amatierteātris “Linate” – režisore Dace Ādamsone un Birzgales amatierteātris “Laipa” – režisore Inese Pilāne.
Divas dienas Birzgales pagasta un novada iedzīvotājiem bija iespēja noskatīties 9 dažāda žanra izrādes, kuras vērtēja profesionāli eksperti: Atis Rozentāls un Jurģis Spulenieks.
Lai pasākums varētu notikt, biedrība “JADARA” piedalījās projektu konkursā, ko izsludināja Ogres novads – “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam” ar projektu “Diasporas Amatierteātru festivāls “Laipa – 2025 Birzgalē”. Projekts tika apstiprināts par summu 1995,15 Euro. Projekta ietvaros izgatavoti 300 bukleti “Festivāla “Laipa” vēsture”, lai skatītāji varētu iepazīties ar visiem kolektīviem un festivāla vēsturi, iegādāti dāvanu auduma maisiņi ar apdruku, iznomāts foto spogulis, izgatavots informatīvais baneris.
Otrās dienas noslēgumā dalībniekus un novada skatītājus iepriecināja Riharda Čerkovska humora pilnā stāvizrāde “Kailā patiesība”. Svētdien dalībnieki brauca ekskursijā pa Ogres novadu, kur iepazina Andreja Pumpura Lielvārdes muzeju, Lapsu Mājas sieru, kur dalībnieki piedalījās siera gatavošanas meistarklasē, un apmeklēja Ogres Centrālo bibliotēku.
Pateicoties apstiprinātajam projektam, pasākums varēja notikt Ogres novadā un iepriecināt tās iedzīvotājus. Jau nākamajā gadā festivāls turpināsies, bet nu jau Spānijā.
Paldies par sadarbību Birzgales pamatskolas pašpārvaldei, Inesei Pilānei, Anitai Skosai un Birzgales amatierteātrim “Laipa”, un visiem pasākuma atbalstītājiem – bez jums tas nebūtu iespējams.
Pateicoties Sociālajam medijam "Laiva", ir iespēja ieskatīties viņu veidotājās dienasgrāmatas.
Elīnas Balodes sagatavotās video dienasgrāmatas:
- 1.diena: https://www.youtube.com/watch?v=bW7YZcFgRxE
- 2.diena: https://www.youtube.com/watch?v=KTdMXgYFJL8&t=11s
- Noslēgums: https://www.youtube.com/watch?v=JVAiTevXPQU