FOTO: Andris Krauja lepns par Ogrē nupat atklāto izstādi – viņaprāt, viens objekts piesaistīs pat vienaldzīgākos

"Šodien piedalījos izstādes “Izelpa. Telpa” atklāšanā Ogres Vēstures un mākslas muzejā. Esmu ļoti priecīgs, lepns un gandarīts, ka šādu izstādi varam piedzīvot tepat Ogrē,” uzsver pašvaldības vadītājs.
Pilsētas mērs īpaši akcentē kādu detaļu: "Jau pie muzeja ieejas sagaida iespaidīgs mākslas objekts, kuru var aplūkot ārtelpā. Tas neapšaubāmi piesaistīs arī to cilvēku uzmanību, kuri ierasti muzejam tikai iet garām!” Šī ārtelpas objekta autors ir tēlnieks Aigars Bikše, un ekspozīciju papildina vēl virkne spilgtu autoru. "Šoreiz mūsu muzejā ir iespēja redzēt starptautiski pazīstamu autoru darbus,” atzīmē A. Krauja.
Viņš turpina: "Īpašs prieks par mākslinieču duetu “Skuja Braden” - Ingūnu Skuju un Melisu Breidenu, kuras savu mājvietu un darbnīcas telpas atradušas Lielvārdē. Viņas 2022. gadā pārstāvēja Latviju Venēcijas mākslas biennālē. Īpašs prieks, ka pasaulē ievērota un novērtēta māksla top arī tepat, mūsu novadā, un tagad to varam iepazīt Ogres muzejā."
Runājot par muzeja lomu un pilsētas kultūrvidi kopumā, A. Krauja pauž: "Man ir svarīgi, lai Ogrē būtu vieta drosmīgām idejām un dažādiem skatījumiem, lai uz muzeju varam aiziet gan pēc skaistā, gan pēc jautājumiem, par kuriem vēlāk turpināt sarunu visas nedēļas garumā."
Noslēgumā mērs pateicies visiem iesaistītajiem par ieguldījumu: "Paldies muzeja komandai, izstādes kuratoram Mārim Grosbaham, māksliniekiem un visiem, kuri palīdzējuši šo izstādi izveidot. Paldies par darbu un vēlmi Ogrē radīt ko īpašu!”
Pašvaldības vadītājs mudina ikvienu novadnieku un pilsētas viesi apmeklēt izstādi: "Aicinu ikvienu aiziet un apskatīt pašiem. Nesteidzīgi, ar interesi un gatavību ieraudzīt ko neierastu.”
Izstāde “Izelpa. Telpa” Ogres Vēstures un mākslas muzejā būs skatāma līdz 2027. gada 9. janvārim.