Foto: Ar aizkustinošu koncertu noslēgusies mūzikas nometne bērniem no Ukrainas Daiga Bināne, Osokina Brīvības festivāla Ukrainai direktore

Ar emocionāli aizkustinošu koncertu noslēgusies mūzikas instrumentu spēles nometne Rīgā bērniem no kara skartajām teritorijām Ukrainā, kas norisinājās no 4. līdz 15. oktobrim. Gandrīz divu nedēļu garumā 20 ukraiņu bērni nometnē pilnveidoja instrumentu spēles prasmes izcilu pedagogu vadītās meistarklasēs, iepazina Latviju, izbaudot piesātinātu kultūras un ekskursiju programmu, kā arī atpūtās no piedzīvotajām kara šausmām, atgūstot laimīgas bērnības sajūtu. Nometni pianista Andreja Osokina vadībā organizēja Osokina Brīvības festivāla Ukrainai komanda sadarbībā ar fondu “Ziedot.lv”, Pāvula Jurjāna Rīgas Mūzikas skolu un biedrību “Aktīvists”.