Foto: Aigars Bokāns Jansons
25. februārī Ogres novada Kultūras centrā ar sirsnīgu satikšanos mūzikā svinējām Ogres 98. dzimšanas dienu un atzīmējām Ogrēnieša - komponista, aranžētāja un producenta Jāņa Čubara 40 gadu jubileju, informē Ogres novada Kultūras centrā.

Koncertā Jāņa Čubara radītie skaņdarbi un tautā mīlētas latviešu dziesmas izskanēja iemīļotu mūziķu izpildījumā. Ogres pilsētu un Jāni Čubaru svētkos sveica: Andris Ērglis, Mārtiņš Kanters, Nikolajs Puzikovs, Monta Čubare, Marta Ritova, Ivo Grīsniņš-Grīslis, Normunds Pauniņš, Ivars Makstnieks, Mārtiņš Jātnieks, Atis Ieviņš un Olafs Bergmanis. 

Visu koncerta laiku Ogres novada Kultūras centra Lielo zāli piepildīja īpaša svētku atmosfēra. Pasākuma apmeklētāji kopā ar mūziķiem vienojās dziesmās, radīja gaismas mūziku ar telefonu lukturīšiem un koncerta noslēgumā dāvāja skaļus aplausus.

Ogres pilsētas dzimšanas diena Ogres novada Kultūras centrā jau tradicionāli tiek svinēta kopā ar novadniekiem - talantīgiem māksliniekiem, mūziķiem un radošām personībām, kuru sirdī Ogre ieņem īpašu vietu. Šis gads nebija izņēmums, turklāt ogrēniešiem un pilsētas viesiem bija lieliska iespēja vienlaikus svinēt divas skaistas jubilejas un baudīt Latvijā populāriem mūziķiem bagātu koncertu, norāda kultūras centra pārstāvji.

