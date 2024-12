FOTO: Atklāta Ineses Kleines-Pētersones personālizstāde "Savs laiks"

Saknes motīvs, kas attainots gleznās ir piesaistījis mākslinieces uzmanību ar savu neparasto formu, struktūru, tēlainību, kas patiesībā netīši ir radniecīgs ar trīsdimensionāli radītām saknēm, veidojot daļu no izstādes ietvara.

Izstādē eksponēta šķiedras mākslas instalācija “Pabūt šeit”, kas ir radīta kā maģistra darbs, absolvējot Latvijas Mākslas akadēmiju tekstilmākslas apakšnozari. Tekstilmākslā māksliniecei kļuvusi tuva dabīgā krāsošanas metode-rūsināšana, apvienojumā ar izšūšanas tehniku, aplikāciju, ko var vērot izstādē aplūkojamos darbos. Jaunākais šķiedras mākslas darbs "Atgriešanās"(rūsināšanas, aplikācijas tehnika) radīts kā tekstila putnu ar nosaukumu "Migrācija" sērijas turpinājums. Putna tēls simboliski iemieso brīvību, patstāvību, neatkarību, kas aizvien ir ievainojama un trausla mainīgajā laikā, kurā dzīvojam. Izstādes viens no mērķiem ir apstādināt kaut uz brīdi steidzīgo, aizņemto skatītāju, likt nesteidzīgi pakavēties rūsas nokrāsu ekspozīcijā, radot miera sajūtu, atbrīvot prātu no problēmām, atrast laiku sajust miera stāvokli šeit un tagad. Laiks nav apturams ne starp dabas procesiem, ne starp cilvēkiem un notikumiem. Mēs varam vienīgi būt daļa no šī nemitīgā cikliskā procesa, apzinoties katra laikasprīža vērtību.