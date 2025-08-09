FOTO: Atklāta Martas Štaueres personālizstāde "Brīvsolis"

Izstāde apskatāma no 1. līdz 22. augustam darba dienās no pl. 10:00 līdz 18:00, Brīvības ielā 11, Ogrē.
Ieeja ir bez maksas.
"Sveiks!
Esmu Marta Štauere.
Esmu Ogres Mūzikas un mākslas skolas absolvente.
Esmu "Rozīšu" absolvente.
Esmu filosofijas studente.
Esmu brīvmākslinieks.
Nu jau divus gadus (kopš 2023. gada) pirmo reizi savā apzinātajā mūžā neesmu piesaistīta nevienai mākslas izglītības iestādei. Neviens nevar pateikt, kas man jādara. Daru, ko gribu.
Un tā brīvība ir biedējoša. Vai tiešām var visu??? Visu? Kas ir tas viss? Un, ja var jebko, tad kā izvēlēties, ko varēt? Tie, kas jebkurā dzīves posmā ir mācījušies mākslu, noteikti ir saskārušies ar reizēm, kad pēc gadiem ilgas mācību darbu taisīšanas striktu, allaž skaidri noteiktu, pārkāpjamu, bet tomēr klātesošu uzdevuma nosacījumu, doto tēmu un tehnikas ietvaros skolotājs (iespējams pēdējā nodarbībā) pasaka: "Dari, ko gribi! Var izmantot jebkādu tehniku. Var izvēlēties jebkuru sev tuvu tēmu."
Ko tad vairāk jauns mākslinieks var vēlēties, ja ne pilnīgu radošo brīvību. Un tomēr reāli klātesošas arvien ir bailes izdarīt kaut ko nepareizi. Ja pretī nostājas visas pasaules iespējas, sajūta ir kā mazam kaķim mašīnas riteņa priekšā. Tas vairs nav tests ar a), b) un c) atbildēm. Tas ir atvērtais esejas tipa jautājums. Un tikai tad tu saproti, ka uz visa visuma fona tu esi puteklis putekļu sūcēja priekšā.
Šī izstāde man kalpo kā personīgs atskaites punkts par paveikto, par nu jau vairs ciparos neizteiktām sekmēm, brīvās tēmas uzdevumu risinot. Refleksija par maniem brīvsoļa gadiem.
Ar sveicieniem,
Jūsu Zilokalnu Marta"