Izstādes apmeklētāji tika silti sagaidīti un sirsnīgā atmosfērā, līdzās krāšņajiem darbiem, baudīja uzkodas, uzrunas un apsveikumus. Neizpalika arī atmiņu stāsti, muzikāli sveicieni un "Saiva" dalībnieču godināšana. Izstādes atklāšanā tika pasniegti pateicības raksti no Latvijas Nacionālā kultūras centra, Ogres novada pašvaldības un Ogres novada Kultūras centra. Latvijas Nacionālā kultūras centra pateicības tika pasniegtas arī 7 ilggadējām "Saiva" dalībniecēm, no kurām visilgāk studijā darbojas Dace Jursone - jau 54 gadus.
Izstādes atklāšanā, apmeklētājiem bija iespēja spert soli uz TLMS "Saiva" jubilejas sarkanā paklāja, ko Ogres novada un pilsētas svētku laikā darināja studijas dalībnieces kopā arOgrēniešiem un pilsētas viesiem. Jubilejas sarkanais paklājs arī šobrīd pieejams apskatei un gaida izstādes apmeklētājus.
Izstāde aicina gūt iedvesmu un paraudzīties uz tautas lietišķo mākslu no jauna skatupunkta. Izstāde bez maksas apskatāma no 2. novembra līdz 4. janvārim Ogres novada kultūras centra Izstāžu zālē sestdienās no 11.00 līdz 14.00 Pārējā laikā iepriekš piesakoties pa tālr: 26313588 (Santa).
Informācijai:
Tautas lietišķās mākslas studijas "Saiva" radās 1960. gadā pēc metodiķes Fanijas Vīcupes ierosinājuma. Kolektīvs auga un veidojās, dalībnieces piedalījās tautas mākslas izstādēs, kā darba novērtējumu 1969. gada decembrī saņemot “Tautas kolektīva” titulu.
Vēl nesen, 2024. gada oktobrī, TLMS "Saiva" par savu mājvietu sāka saukt jaunās, plašās un gaišās telpās - ONKC Radošajā telpā. Kopš tā laika studija ir kļuvusi vēl pieejamāka un iedvesmojošāka. Šajā sezonā studijā uzņemtas 16 jaunas radošas un apņēmīgas dalībnieces.