Otrdiena, 04.11.2025 11:05
Atis, Oto, Otomārs
Otrdiena, 04.11.2025 11:05
Atis, Oto, Otomārs
Otrdiena, 4. novembris, 2025 09:57

FOTO: Atklāta Tautas lietišķās mākslas studijas "Saiva" jubilejas izstāde

Ogres novada Kultūras centrs/OgreNet
FOTO: Atklāta Tautas lietišķās mākslas studijas "Saiva" jubilejas izstāde
Foto: Voldemārs Stāvusis
Otrdiena, 4. novembris, 2025 09:57

FOTO: Atklāta Tautas lietišķās mākslas studijas "Saiva" jubilejas izstāde

Ogres novada Kultūras centrs/OgreNet

1. novembrī Ogres novada Kultūras centrā visi interesenti tika aicināti iepazīt mākslas pasaules plašumus tautas lietišķās mākslas studijas "Saiva" 65 gadu jubilejas izstādes "Saiva krāsu virpulī" atklāšanā. Apvienojot tradīcijās balstītu meistarību un radošu skatījumu uz mūsdienu tekstilmākslu, "Saiva" dalībnieces piedāvā aplūkot ar lielu mīlestību un rūpību radītos tekstilizstrādājums, kurus paredzēts lietot, nevis ielikt skapī. Izstādē apkopots vairāk nekā 20 tekstilmākslinieču pēdējā gada laikā radītais - šalles, svārki, galdauti, jostas, cimdi, paklāji, dažādi dekori un daudz kas cits.

Izstādes apmeklētāji tika silti sagaidīti un sirsnīgā atmosfērā, līdzās krāšņajiem darbiem, baudīja uzkodas, uzrunas un apsveikumus. Neizpalika arī atmiņu stāsti, muzikāli sveicieni un "Saiva" dalībnieču godināšana. Izstādes atklāšanā tika pasniegti pateicības raksti no Latvijas Nacionālā kultūras centra, Ogres novada pašvaldības un Ogres novada Kultūras centra. Latvijas Nacionālā kultūras centra pateicības tika pasniegtas arī 7 ilggadējām "Saiva" dalībniecēm, no kurām visilgāk studijā darbojas Dace Jursone - jau 54 gadus.

Izstādes atklāšanā, apmeklētājiem bija iespēja spert soli uz TLMS "Saiva" jubilejas sarkanā paklāja, ko Ogres novada un pilsētas svētku laikā darināja studijas dalībnieces kopā arOgrēniešiem un pilsētas viesiem. Jubilejas sarkanais paklājs arī šobrīd pieejams apskatei un gaida izstādes apmeklētājus. 

Izstāde aicina gūt iedvesmu un paraudzīties uz tautas lietišķo mākslu no jauna skatupunkta. Izstāde bez maksas apskatāma no 2. novembra līdz 4. janvārim Ogres novada kultūras centra Izstāžu zālē sestdienās no 11.00 līdz 14.00 Pārējā laikā iepriekš piesakoties pa tālr: 26313588 (Santa).

Informācijai:

Tautas lietišķās mākslas studijas "Saiva" radās 1960. gadā pēc metodiķes Fanijas Vīcupes ierosinājuma. Kolektīvs auga un veidojās, dalībnieces piedalījās tautas mākslas izstādēs, kā darba novērtējumu 1969. gada decembrī saņemot “Tautas kolektīva” titulu.

Vēl nesen, 2024. gada oktobrī, TLMS "Saiva" par savu mājvietu sāka saukt jaunās, plašās un gaišās telpās - ONKC Radošajā telpā. Kopš tā laika studija ir kļuvusi vēl pieejamāka un iedvesmojošāka. Šajā sezonā studijā uzņemtas 16 jaunas radošas un apņēmīgas dalībnieces.

FOTO: Atklāta Tautas lietišķās mākslas studijas &quot;Saiva&quot; jubilejas izstāde
FOTO: Atklāta Tautas lietišķās mākslas studijas &quot;Saiva&quot; jubilejas izstāde
FOTO: Atklāta Tautas lietišķās mākslas studijas &quot;Saiva&quot; jubilejas izstāde
FOTO: Atklāta Tautas lietišķās mākslas studijas &quot;Saiva&quot; jubilejas izstāde
FOTO: Atklāta Tautas lietišķās mākslas studijas &quot;Saiva&quot; jubilejas izstāde
FOTO: Atklāta Tautas lietišķās mākslas studijas &quot;Saiva&quot; jubilejas izstāde
FOTO: Atklāta Tautas lietišķās mākslas studijas &quot;Saiva&quot; jubilejas izstāde
FOTO: Atklāta Tautas lietišķās mākslas studijas &quot;Saiva&quot; jubilejas izstāde
FOTO: Atklāta Tautas lietišķās mākslas studijas &quot;Saiva&quot; jubilejas izstāde
FOTO: Atklāta Tautas lietišķās mākslas studijas &quot;Saiva&quot; jubilejas izstāde
FOTO: Atklāta Tautas lietišķās mākslas studijas &quot;Saiva&quot; jubilejas izstāde
FOTO: Atklāta Tautas lietišķās mākslas studijas &quot;Saiva&quot; jubilejas izstāde
FOTO: Atklāta Tautas lietišķās mākslas studijas &quot;Saiva&quot; jubilejas izstāde
FOTO: Atklāta Tautas lietišķās mākslas studijas &quot;Saiva&quot; jubilejas izstāde
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?