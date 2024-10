FOTO. Atskats uz grandiozo Aijas Andrejevas lielkoncertu Liepājā

Koncertvakara programmu atklāja dziedātāja Kato, bet vakaru turpināja jaunā māksliniece Emilija, kura uzstājās kopā ar savu pavadošo grupu, uz vienu dziesmu pievienojoties arī Reikam. Pati Aija Andrejeva uz skatuves kāpa savas ritma grupas un simfoniskā orķestra Baltic Groove orchestra pavadībā, lai turpmākās trīs stundas iepriecinātu klātesošos ne tikai ar iespaidīgu muzikālu, bet arī gaismu šovu.

Savas 20 gadu ilgās karjeras laikā dziedātāja ir sadarbojusies ar vairākiem Latvijā populāriem un klausītāju iemīļotiem mūziķiem, kuri sveica Aiju Andrejevu, kāpjot uz skatuves kā liekoncerta īpašie viesi. Dažādās kompozīcijās Aijai uz skatuves pievienojās Olga Rajecka, ansis, Uldis Marhilēvičs, Harijs Zariņš, Agnese Rakovska un Kristīne Pāže, Goran Gora, Jānis Aišpurs, Kārlis Lācis, kā arī ZeBrene. Kulminācijā, hita “Tu un es” laikā māksliniecei pievienojās visi iepriekšminētie mākslinieki.

Kopumā koncertā piedalījās vairāk nekā 40 mūziķu. Aija izpildīja dziesmas, kas tapušas dažādos viņas dzīves posmos. Koncerta laikā izskanēja ne tikai dziesmas no pavasarī izdotā albuma “Tagadne”, bet arī tādi lielākie hiti no Aijas Andrejevas astoņiem karjeras laikā izdotajiem albumiem kā “Tu un es”, “Es iešu tālāk”, “Laime šī”, “Blēņas” un daudzi citi.

“Mums bija nepieciešams gads, lai sapni pārvērstu par īstenību – no idejas, soli pa solim, saporot, ko no iecerētā varam realizēt, līdz visas darbu tērcītes satecēja vienā milzīgā, krāčainā upē, kura, šķiet, izgrauza jaunu gultni turpmākajai dzīvei. Šis koncerts bija neaizmirstams un uz mūžīgiem laikiem kļūs par daļu no manis. Šobrīd esmu pārpildīta ar emocijām - manī reizē valda neliels apjukums, patīkams nogurums, bezgalīga pateicība manai komandai un patiesas laimes sajūta par neticami lielo mīlestību un labajiem vārdiem, ko saņēmu no saviem skatītājiem. Esmu patiesi laimīgs cilvēks! Un ir sajūta, ka šis ir tikai sākums!” saka Aija Andrejeva.

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns

Foto: Valters Pelns