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Piektdiena, 26. jūnijs, 2026 16:01

FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla "Upes vakari" noslēguma koncertā

OgreNet
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla "Upes vakari" noslēguma koncertā
Foto: Aigars Bokāns Jansons
Piektdiena, 26. jūnijs, 2026 16:01

FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla "Upes vakari" noslēguma koncertā

OgreNet

Ogres upes promenādē izskanējis noslēdzošais koncertcikla "Upes vakari" koncerts, kurā skanīgām balsīm Ogres upes krastus piedziedāja Suntažu Kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis "Svīre", Ogres novada Kultūras centra jauktais senioru koris "Altera", Ķeipenes Tautas nama sieviešu vokālais ansamblis "Sonore" un Jumpravas Kultūras nama jauktais koris "Jumprava", informē Ogres novada Kultūras centra pārstāvji.

FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
FOTO: Četri kori pieskandina Ogres promenādi cikla &quot;Upes vakari&quot; noslēguma koncertā
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