Bazāra ietvaros jauniešus vērtēja ne tikai pircēji, bet arī žūrija, kas sastāvēja no 7 cilvēkiem, pasniedzot balvas 9 kategorijās.
- Kategorijā “SMU biznesa potenciāls” vidusskolu grupā uzvarēja un balvu no Fazer Latvia ieguva SMU “MALK” no Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas ar produktu – galda spēle.
- Kā “Labākais SMU stends” vidusskolu grupā uzvarēja un balvu no Maximas ieguva SMU “Epoxy Studio” no Ogres Valsts ģimnāzijas ar produktu – gleznu rāmji ar 3D instalācijām.
- Kategorijā “Ilgtspējīga SMU prece vai pakalpojums” vidusskolu grupā uzvarēja un balvu no Swedbank ieguva SMU “Stigre” no Siguldas pilsētas vidusskolas ar produktu – no pārstrādātām stikla pudelēm veidotas glāzes. Savukārt pamatskolu grupā uzvarēja un balvu no Swedbank ieguva SMU “Burkā” no Rīgas Teikas vidusskolas ar produktu – pašuzturošs terārijs ar augiem.
- Kategorijā “Uz zināšanām balstīta SMU prece vai pakalpojums” vidusskolu grupā uzvarēja un balvu no Fazer Latvia ieguva SMU “Zināšanu pasaule” no Rīgas Hanzas vidusskolas ar produktu – rokasgrāmatas matemātikā un latviešu valodā 1.-4. klasei.
- Kā “Labākā SMU pārdošanas komanda” vidusskolu grupā uzvarēja un balvu no T/C Dauga ieguva SMU “Knot Not” no Salaspils 1.vidusskolas ar produktu – vadu organizators.
- Kategorijā “Labākais SMU produkta zīmols” vidusskolu grupā uzvarēja un balvu no Maximas ieguva SMU “aneli skin” no Mārupes Valsts ģimnāzijas ar produktu – dabīgi ķermeņa sals skrubji.
- Kategorijā “Veiksmīgākā PITCH prezentācija” vidusskolu grupā uzvarēja un balvu no Fazer Latvia ieguva SMU “De Set” no Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas ar produktu – 3D printēti svečturi un kūku statīvi.
- Kategorijā “Skatītāju simpātija” vidusskolu grupā uzvarēja un balvu no Fazer Latvia un Ogres Valsts ģimnāzijas ieguva SMU “Lazy Tote” no Ogres Valsts ģimnāzijas ar produktu – apgleznoti auduma tīkliņi.
- Kategorijā “Swedbank simpatija” vidusskolu grupā uzvarēja un balvu no Swedbank ieguva SMU “MALK” no Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas ar produktu – galda spēle.
Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus "Cits bazārs" reģionos tiek īstenots sadarbībā ar Swedbank. Pasākuma nosaukums īpašie atbalstītāji t/c “Dauga”, Fazer Latvia, Ogres Valsts ģimnāzija, Viktorija Ivanova-Čuvikina, Tīnūžu Kultūras nams, Ogres Jauniešu māja.