Pirmdiena, 15. decembris, 2025 12:49

Viktorija Ivanova – Čuvikina
Foto: Ogres novads
Tikko kā aizvadītajā Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) pasākumā "Cits bazārs Ogrē" pasniegtas balvas labākajiem jaunajiem uzņēmējiem. Pasākums norisinājās Ogres tirdzniecības centrā “Dauga”, kur ar pašu radītiem produktiem tirgojās 24 skolēnu mācību uzņēmumi no Rīgas un Pierīgas reģioniem. Vairākas godalgas saņēma arī Ogres jaunieši!

Bazāra ietvaros jauniešus vērtēja ne tikai pircēji, bet arī žūrija, kas sastāvēja no 7 cilvēkiem, pasniedzot balvas 9 kategorijās.

  • Kategorijā “SMU biznesa potenciāls” vidusskolu grupā uzvarēja un balvu no Fazer Latvia ieguva  SMU “MALK” no Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas ar produktu – galda spēle.
  • Kā “Labākais SMU stends” vidusskolu grupā uzvarēja un balvu no Maximas ieguva  SMU “Epoxy Studio” no Ogres Valsts ģimnāzijas ar produktu – gleznu rāmji ar 3D instalācijām.
  • Kategorijā “Ilgtspējīga SMU prece vai pakalpojums” vidusskolu grupā uzvarēja un balvu no Swedbank  ieguva  SMU “Stigre” no Siguldas pilsētas vidusskolas ar produktu – no pārstrādātām stikla pudelēm veidotas glāzes. Savukārt pamatskolu grupā uzvarēja un balvu no Swedbank ieguva  SMU “Burkā” no Rīgas Teikas vidusskolas ar produktu – pašuzturošs terārijs ar augiem.
  • Kategorijā “Uz zināšanām balstīta SMU prece vai pakalpojums” vidusskolu grupā uzvarēja un balvu no Fazer Latvia ieguva  SMU “Zināšanu pasaule” no Rīgas Hanzas vidusskolas ar produktu – rokasgrāmatas matemātikā un latviešu valodā 1.-4. klasei.
  • Kā “Labākā SMU pārdošanas komanda” vidusskolu grupā uzvarēja un balvu no T/C Dauga ieguva  SMU “Knot Not” no Salaspils 1.vidusskolas ar produktu – vadu organizators.
  • Kategorijā “Labākais SMU produkta zīmols” vidusskolu grupā uzvarēja un balvu no Maximas ieguva  SMU “aneli skin” no Mārupes Valsts ģimnāzijas ar produktu – dabīgi ķermeņa sals skrubji.
  • Kategorijā “Veiksmīgākā PITCH prezentācija” vidusskolu grupā uzvarēja un balvu no Fazer Latvia ieguva  SMU “De Set” no Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas ar produktu – 3D printēti svečturi un kūku statīvi.
  • Kategorijā “Skatītāju simpātija” vidusskolu grupā uzvarēja un balvu no Fazer Latvia un Ogres Valsts ģimnāzijas ieguva SMU “Lazy Tote” no Ogres Valsts ģimnāzijas ar produktu – apgleznoti auduma tīkliņi.
  • Kategorijā “Swedbank simpatija” vidusskolu grupā uzvarēja un balvu no Swedbank ieguva  SMU “MALK” no Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas ar produktu – galda spēle.

Skolēnu mācību uzņēmumu gadatirgus "Cits bazārs" reģionos tiek īstenots sadarbībā ar Swedbank. Pasākuma nosaukums īpašie atbalstītāji t/c “Dauga”, Fazer Latvia, Ogres Valsts ģimnāzija, Viktorija Ivanova-Čuvikina, Tīnūžu Kultūras nams, Ogres Jauniešu māja.

