Nodarbību laikā jaunieši iepazinās ar brīvprātīgā darba nozīmi personīgajā un profesionālajā izaugsmē, pilnveidoja publiskās runas prasmes, risināja dažādas problēmsituācijas, diskutēja par pasākumu organizēšanu un tikās ar Kultūras un tūrisma pārvaldes vadītājas vietnieci kultūras jomā Daci Māliņu, kura dalījās savā pieredzē par pasākumu organizēšanu un brīvprātīgo iesaisti kultūras un sabiedriskajos pasākumos.
Noslēguma refleksijās un atgriezeniskās saites anketās jaunieši atzina, ka lielākais ieguvums bijusi ne tikai jaunu zināšanu apguve, bet arī personīgā izaugsme. Kā būtiskākās atziņas viņi minēja drosmi izkāpt no komforta zonas, pārliecību pārvarēt bailes un izaicinājumus, spēju labāk iepazīt sevi, kā arī izpratni par to, ka brīvprātīgais darbs ir iespēja attīstīt prasmes, kas noderēs arī turpmākajā dzīvē. Dalībnieki uzsvēra, ka brīvprātīgais darbs palīdz attīstīt komunikācijas un sadarbības prasmes, iegūt jaunus kontaktus un draugus, pilnveidot savu CV, gūt darba pieredzi un labāk izprast nākotnes karjeras iespējas. Vairāki jaunieši atzina, ka pēc nodarbībām ir iedvesmoti vairāk iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs un organizēt pasākumus arī paši.
Īpaši vērtīga jauniešiem bija iespēja satikt domubiedrus no dažādām Ogres novada vietām, strādāt komandā un piedzīvot vidi, kurā ikviens varēja brīvi paust savu viedokli, uzņemties iniciatīvu un mācīties citam no cita, norāda pašvaldībā.
Raksturojot brīvprātīgo darbu, jaunieši atzina, ka tā ir iespēja pilnveidot sevi, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi, attīstīt savas stiprās puses un nebaidīties izmēģināt ko jaunu. Kāds dalībnieks savu galveno atziņu formulēja pavisam īsi: "Daru - tātad mainu."