Kolektīvu mākslinieciskā vadītāja Gundega Spūle ar savu ilggadējo darbu izaudzinājusi vairākas dejotāju paaudzes. Nozīmīgs ieguldījums kolektīvu attīstībā ir arī repetitorei Inetai Vecrinkai un koncertmeistaram Guntaram Kalnciemam, kuru darbs un klātbūtne bijusi neatņemama kolektīvu ikdienas un skatuves dzīves sastāvdaļa.
Koncerts bija kā daudzslāņains stāsts par izaugsmi – no pirmajiem deju soļiem bērnībā līdz pārliecinošam sniegumam uz skatuves. Vakara gaitā skatītāji piedzīvoja gan aizkustinošus atmiņu mirkļus, gan enerģiskas un krāšņas dejas, kas atspoguļoja kolektīvu daudzveidīgo repertuāru un ilggadējo darbu. Īpašs brīdis koncertā tika veltīts jauniešiem, kuri kolektīvā dejojuši vairāk nekā 10 gadus – viņi saņēma īpašas nozīmītes kā simbolisku apliecinājumu viņu ieguldījumam un piederībai kolektīvam. Nozīmītes pasniedza Ikšķiles Tautas nama vadītāja Dace Mistre un kultūras pasākumu organizatore Signe Lielupe.
Koncerta īpašo noskaņu veidoja arī dejotāju un viņu vecāku stāsti par spilgtākajiem un nozīmīgākajiem mirkļiem kolektīva dzīvē. Tie organiski savijās ar dejām, atklājot personīgus pārdzīvojumus, prieku, izaicinājumus un kopā būšanas nozīmi, kas gadu gaitā veidojusi kolektīvu identitāti.
Koncerta tapšanā būtiska loma bija dejotāju ģimenēm un viņu iniciatīvai, kas ar lielu atsaucību un iesaisti palīdzēja radīt svētku kopējo noskaņu. Tāpat koncerta ietvaros tika veidota īpaša izstāde, kuru sagatavoja “Spolīšu” repetitore Ineta Vecrinka un mamma no “Zilajām Spolītēm” Rikarda Damroze-Sprunce.
Pasākuma režisore un scenogrāfijas autore Nelija Spūle koncertā radīja vienotu stāstījumu, kas caur deju, tekstiem un vizuālajiem risinājumiem atklāja kolektīvu 15 gadu ceļu.
Pēc koncerta svinīgie sveicieni turpinājās 2. stāva izstāžu zālē, kur pulcējās dejotāji, viesi un atbalstītāji. Uzrunas teica Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Iklāvs, Ikšķiles pilsētas un Tīnūžu pagasta pārvaldes vadītāja Aiva Ormane, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūras Sadarbības projektu departamenta Nemateriālā kultūras mantojuma nodaļas vecākā eksperte Aija Konstante, uzsverot tautas deju nozīmi kultūras mantojuma saglabāšanā un nodošanā nākamajām paaudzēm.