Otrdiena, 02.06.2026 14:21
Emma, Lība
Otrdiena, 02.06.2026 14:21
Emma, Lība
Otrdiena, 2. jūnijs, 2026 11:48

FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas "Uļa" pasaules pirmizrādes aizkulises

OgreNet
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas "Uļa" pasaules pirmizrādes aizkulises
Foto: Agnese Zeltiņa
Otrdiena, 2. jūnijs, 2026 11:48

FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas "Uļa" pasaules pirmizrādes aizkulises

OgreNet

Viestura Kairiša jaunā spēlfilma “Uļa” nupat piedzīvojusi spožu pasaules pirmizrādi Kannās, bet pašmāju skatītājiem vēl nedaudz nāksies paciesties – Latvijā tā uz kino ekrāniem gaidāma 15. septembrī. Tāpēc piedāvājam ielūkoties ekskluzīvos kadros un radošās komandas spilgtākajos aizkulišu mirkļos, ko iemūžinājusi fotogrāfe Agnese Zeltiņa.

Filmas pamatā ir Kārļa Arnolda Avota, kurš arī ir scenārija līdzautors, ideja par emocionālu jauna cilvēka izaugsmes un sevis pieņemšanas stāstu, kas sakņojas leģendārās basketbolistes Uļjanas Semjonovas pieredzē un biogrāfijā.

Filmas darbība norisinās Latvijā pagājušā gadsimta 60. gadu beigās. Tās centrā ir Uļa – meitene, kas aug nomaļā lauku sētā vecticībnieku ģimenē, kur viņas neparastais augums apkārtējos rada šaubas par viņas vietu pasaulē. Kad klases fotogrāfija nonāk basketbola treneru rokās, Uļa tiek aizvesta uz Rīgu, kur sākas viņas ceļš pretī pasaules līmeņa sportistes liktenim, vienlaikus meklējot ticību sev un savu identitāti.

Spēlfilma “Uļa” producēta studijā “Ego Media” un veidota kā Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojums, piedaloties studijām “Allfilm”, “Staron Film” un “Tremora”. Filmu Latvijā atbalstījuši Nacionālais Kino centrs, Latvijas Mobilais Telefons, Rīgas dome, Daugavpils pašvaldība, Augšdaugavas novada pašvaldība, Latvijas Finieris, Rietumu banka, Nākotnes atbalsta fonds, Latvijas Sabiedriskais medijs, “Madara Cosmetics” un citi.

Filmas radošajā komandā ir scenārija autori Kārlis Arnolds Avots, Līvija Ulmane un Andris Feldmanis, režisors Viesturs Kairišs, producents Guntis Trekteris, operators Vojteks Starons, māksliniece Ieva Jurjāne, kostīmu māksliniece Rūta Lečaite, grima māksliniece Lisi Polumā, montāžas režisors Armands Začs un skaņu režisors Sīms Skepasts. Lomās – Kārlis Arnolds Avots, Čulpana Hamatova, Alekss Kazanavičs, Artūrs Krūzkops, Alise Dzene, Dārta Cīrule, Madara Viļčuka, Varvara Čekhs, Kaspars Dumburs, Šamils Hamatovs un citi.

FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
FOTO: Ekskluzīvi kadri no Kannām – filmas &quot;Uļa&quot; pasaules pirmizrādes aizkulises Foto: Agnese Zeltiņa
OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2026. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?