FOTO: Ekskursija “Māksla. Skatuve. Dzelzceļš.” atklāj Ogres novada kultūras un mākslas mantojumu

Ekskursijas pirmajā apstāšanās vietā, Madlienas luterāņu baznīcā, dalībniekiem bija iespēja uzzināt interesantus faktus ne tikai par baznīcas atjaunošanu, bet arī gleznotāju Kārli Teodoru Hūnu,kurš tiek uzskatīts par vienu no nozīmīgākajiem 19. gadsimta māksliniekiem. Dalībnieki guva ieskatu viņa dzīvesstāstā, varēja aplūkot mākslinieka gleznu reprodukciju izstādi, kas izveidota kā pastāvīga ekspozīcija.
Tālāk maršruts veda uz Ķeipeni, kādreizējo dzelzceļa staciju, kas izveidota kā kinostacija. Tā veltīta kino mākslai un festivālam „Arsenāls”, ko dibinājis kinorežisors Augusts Sukuts. Kinostacijā varēja iepazīt nelielu daļu no kino vēstures. Aktīvākie dalībnieki izmantoja iespēju izbraukt ar sliežu velosipēdu, kas atrodas tieši blakus kinostacijas ēkai.
Turpat netālu apskatei jaunu veidolu ieguvis Ķeipenes Tautas nams, kas pārveidots parmultifunkcionālo centru "Viļņi". Šeit iespēja palūkoties uz mūsdienīgi atjaunoto kultūras pakalpojumu infrastruktūru - mansardā izbūvēto pasākumu zāli, izstāžu telpām. Tautas nama vadītāja Inese Daugaviete jau vairākus gadus šeit vasarās organizē vienu no lielākajiem mākslas plenēriem Ogres novadā. Ekskursijas ietvaros tika apskatīta gleznu galerija, kas veidota 18 gadu garumā, plenēru māksliniekiem iedvesmu darbos rodot ainaviskajā apkārtnē. Galeriju iespējams apskatīt arī individuāli, iepriekš sazinoties pa tālr. 26545470.
Ekskursijas noslēgumā tika apmeklēta atjaunotā Taurupes muižas klēts, kur bija iespēja iepazīties ar novadpētniecības ekspozīciju caur mūsdienīgiem digitālajiem risinājumiem, kā arī personībām, sevišķi pieminot izcilo novadnieku, ainavu gleznotāju Vilhelmu Purvīti. Interesentiem bija apskatāma V. Purvīša gleznu reprodukciju izstāde.
Brauciena laikā tika iepazītas trīs skaistas Ogres novada vietas, katra ar atšķirīgu mākslas un kultūras virzienu, kas veido kopējo stāstu par to, cik bagāts ir Ogres novads un cik nozīmīgi cilvēki to ir veidojuši.