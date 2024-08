FOTO: Festivālā "Zelta ritmi" piedalījās arī kolektīvi no Ogres

Nopietna problēma, kas mēdz piemeklēt vecāko paaudzi

“Man patīk dziedāšana, mīlēšana un nepatīk saskābušas sievietes,” uz jautājumu, kas savā cienījamā vecumā patīk un nepatīk, iedvesmas sarunā uz skatuves ar humoru atbildēja Ivars Briedis no Valmieras senioru vīru kora “Baltie bērzi”. Tāpat viņš atklāja, ka, no rītiem mostoties, viņam galvā jau skanot kāda dziesma. Dāmas – Ināra Brokāne un Ilga Cekula no invalīdu apvienības “Aizvējš” līnijdeju kopas – slavēja “Balto bērzu” dziedoņus, sakot: “Kaut kungi Latvijā mācītos no “Baltajiem bērziem” un turpmāk uz “Zelta ritmu” skatuves vīriešu būtu vairāk!”

Savukārt gerontologs, profesors Jānis Zaļkalns norādīja uz kādu nopietnu problēmu, kas mēdz piemeklēt vecāko paaudzi, un aicināja to risināt: “Visnopietnākā problēma pensijas vecuma cilvēkiem ir nespēja samierināties ar to, ka saule zenītā ir jau bijusi. Taču arī rudens ir krāšņs, izkrāsojiet to paši savās krāsās!”. Pasākumā varēja klausīties arī citu speciālistu iedvesmas sarunas, ko atbalstīja Rīgas valstspilsētas pašvaldība Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Zaļumballes mūziķus izvēlas festivāla apmeklētāji

Festivāls “Zelta ritmi”, kas Rīgā, Esplanādes parkā, notika jau septīto reizi, kopā pulcēja tūkstošiem pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēku no visas Latvijas – lielkoncertā vien uzstājās vairāk nekā 300 dalībnieku. Kolektīvi bija sabraukuši ne vien no Rīgas, bet arī no Iecavas, Gulbenes, Valmieras, Ogres, Naukšēniem, Mētrienas, Liepājas, Valkas un Tukuma. Skatuves programmu vadīja vecāku organizācijas “Mammamuntetiem.lv” vadītāja Inga Akmentiņa-Smildziņa un dziedošais aktieris Juris Hiršs. Festivāla lieldraugs šogad – mazumtirdzniecības veikalu tīkls “Rimi”, atbalstītājs – mobilo sakaru operators “Zelta zivtiņa”. Zaļumballē pēc iepriekšējā gada apmeklētāju pieprasījuma uzstājās grupa “Zelta kniede”; arī šogad notika balsojums par auditorijas iecienītākajām grupām un mūziķiem, ko vēlētos dzirdēt spēlējam nākamā gada festivāla zaļumballē.

Koncertā uzstājas arī tie, kam 90+

Uz festivāla “Zelta ritmi” skatuves ik gadu uzstājas arī ļoti cienījama vecuma dalībnieki – kas sasnieguši jau 90 un vairāk gadu. “Mammamuntetiem.lv” šos dalībniekus īpaši sveica un godināja – 91 gadu veco Ainu Boči no Ogres deju kolektīva “Astras” un Valmieras Kultūras centra senioru vīru kora “Baltie bērzi” dziedātājus Alfrēdu Vinteru (90) un Jāni Helmani (93). “Es joprojām dejoju, jo man patīk būt cilvēkos, es gribu sabiedrību! Ir skumji būt vienam,” atzina Aina Boče. Dāvanas dalībniekiem bija sarūpējusi izdevniecība “Zvaigzne ABC”, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs un festivāla lieldraugs “Rimi”. Savukārt ikvienam koncerta dalībniekam dāvanās bija “Fazer” vafeļu batoniņi “Kismet”,

“Fazer” maizes ceptuves īsteni latviskā un tradīcijām bagātā “Druva Spēkavota” maize un “Seni” higiēnas preces.

Skaistas dāvanas saņēma arī daudzi apmeklētāji – pirmie 100 varēja tikt pie kalnu priedes stāda no “Latvijas Valsts meži”. Tāpat bija iespēja piedalīties Lielā laimes rata izlozē, kur atbalstītājs “Zelta zivtiņa” nodrošināja galveno balvu – mobilo tālruni “Samsung Galaxy A55”. Tāpat notika vēl kāda īpaša “Zelta zivtiņa” izloze – tika izlozēts Žorža Siksnas koncerts, tas ir, mākslinieks ieradīsies uzstāties loterijā laimējušās gaviļnieces mājās.

Par festivālu “Zelta ritmi”