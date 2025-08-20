FOTO: Grezni un spoži izskanējis VII Starptautiskais Operetes festivāls Ikšķilē

“Skatītāju stāvovācijas katrā festivāla koncertā apliecināja – esam izpelnījušies klausītāju mīlestību un spējam pulcēt augstākās raudzes māksliniekus, izveidot interesantu, profesionāli augstvērtīgu, iedvesmojošu programmu. Koncertos valdīja īpaša svētku gaisotne, ko radīja gan izcili mākslinieki, brīnišķīga un dvēseliski bagātinoša mūzika, gan ik gadu no jauna veidotais pasākumu vizuālais ietērps un arī skaistās dabas tuvums,” saka Operetes teātra valdes priekšsēdētāja un radošā direktore Agija Ozoliņa-Kozlovska.
VII Starptautiskajā Operetes festivālā Ikšķilē klausītājus priecēja spožu mākslinieku plejāde. Koncertā Prelūdija, festivāla pirmajā dienā klausītāji, atkārtoti ar aplausiem izsaucot uz skatuves, ieinteresēti iepazinās ar jauno solistu un mūziķu kuri jau plūkuši starptautisku konkursa laurus, sniegumu: Patrīcija Kozlovska (soprāns), Inmārs Sikle (bass), Anete Duntava (flauta), Paula Kokoreviča (čells). Viņu vidū bija arī Anastasija Dolgonenko (Latvija), kura uzreiz pēc šī koncerta, sīvā profesionālā konkurencē ieguva godpilno 2.vietu Starptautiskajā Marinas Zirdziņas vokālistu konkursā un Rinalds Rozenlauks (oboja), kurš uz koncertu ieradās tieši no konkursa Opus Art Paris (Francija).
Aizrautīgi dziedot un līdzdarbojoties, klausītāji ar stāvovācijām apbalvoja aktīvā starptautiskā apritē esošo, vienu no vispopulārākajiem džeza ansambļiem Ungārijā – Peter Sarik Trio ekspresīvo sniegumu un asprātīgās džeza improvizācijas.
Šis festivāls operetes mākslas baudītājiem sagādāja arī jaunas un īpašas iepazīšanās ar žanra izcilībām. Pēc citviet pasaulē gūtās publikas atzinības festivālos, šogad – pirmo reizi arī Ikšķilē, priecēja Budapeštas Valsts Operetes teātra (Ungārija) solisti: Diána Kiss (soprāns) un Ninh Duc Hoang Long (tenors/Vjetnama) unCīrihes operteātra solists (Šveice) Andrejs Krutojs (tenors), kā arī skatītāju iemīļotie Kauņas Valsts Muzikālā teātra solisti (Lietuva): Marija Arutiunova (soprāns) un Andrejus Apšega (baritons), kā arī Operetes teātra solisti: Sonora Vaice (soprāns), Anta Jankovska (soprāns/ Itālija), Baiba Renerte mecosoprāns), Dainis Skutelis (tenors), Andris Lapiņš (tenors), Nauris Indzeris (baritons). Viņu emocionāli niansēto dziedājumu vēl krāsaināku radīja dejotāju komanda: Ieva Kemlere, Zane Stūre, Rolands Šteinbergs, Ģirts Bisenieks un mīmiDidzis Paeglis un Ieva Kiršteina. Koncerta neaizmirstami baudpilnu skanējumu darīja arī diriģenta Atvara Lakstīgalas vadītais Operetes teātra simfoniskais orķestris. Arī šogad pēc koncerta īpašo Operetes festivāla noskaņu turpināja Valšu vakars – publika zem zvaigžņotās debess orķestra pavadījumā ļāvās elegantajiem un dzirkstošajiem Johana Štrausa valšiem un polkām. Koncertu veidoja: režisore Egija Silāre, horeogrāfe Ieva Kemlere, kostīmu māksliniece Vita Radziņa, video un scenogrāfe Ineta Sipunova, gaismu mākslinieks Ivars Vācers, radošā direktore Agija Ozoliņa-Kozlovska, tehniskais direktors Ansis Gornavs.
VII Starptautisko Operetes festivālu Ikšķilē klausījās arī diriģents Normunds Vaicis: “Apbrīnojama ir Agijas (Agija Ozoliņa-Kozlovska) uzņēmība un enerģija tik profesionāli organizēt šādu plaša apjoma, daudzpusīgu un bagātīgu starptautiska līmeņa festivālu Ikšķilē laikā, kad kultūrai visumā ir visai smagi ar finanšu līdzekļiem. Un man lielākais gandarījums ir redzēt laimīgus skatītājus, pēc koncerta ejot mājās. Novēlu festivālam ilgu mūžu un vienmēr pilnas zāles visos Operetes teātra organizētajos pasākumos!”
Galā koncertā skanēja bagātīga programma: Tev pieder mana sirds, dueti Ābeļziedu vainags un Kas sirdi pilda ar mīlestību no Franca Lehāra opereetes Smaidu zeme, duets Polkas lecējs, Bazila ārija Viegli spārnots Tauriņš lido un komiski dialogi no operetes Grāfs Luksemburgs, Silvas ārija Heijā!, duets Vai atceries? un kvatets Gribu dejot (Tūkstošs mazu eņģelīšu mīl nu mūs) no Imres Kālmāna operetes Silva.Čardaša karaliene, Bariņkaja kuplejaas no Johana Štrausa operetes Čigānu barons, Tumšārtās rozes no Karla Millekera operetes Laupītājs Gasparone, Māksla mani sauc no Viktora Herberta komiskās operas Burve, Džordža Geršvina Vasaras nakts no operas Porgijs un Besa , brazīliešu komponista Zequinha de Abreu ekspresīvais Tico Tico, sarsuela un Kamila Sensansa Bolero (El Desdichado Bolero), pirmoreiz Latvijā izskanēja Gija d'Hardelota dziesma Tikai tāpēc un ārija Neļaujies dusmām no Karla Cellera operetes Kalnracis, ārija Starojošais mēness no Eduarda Kunnekes operetes Brālēns no nekurienes. Kā arī no gaidāmā Franca Lehāra operetes Džudita iestudējuma: Oktavio ārijas – Draugi, dzīve ir jābauda! un Tu esi mana saule, slavenā Džuditas ārija Manas lūpas skurbina kā vīns un Džuditas un Oktavio duets Skaista kā vasaras nakts,
Par restorāna gardumiem rūpējās Latvian Catering Company, Andrito Coffee Roastery, Kafijas studija. Apmeklētājiem bija iespēja baudīt arī speciāli festivālam radīto Ikšķiles saldējuma šķirni.
Pirmais Starptautiskais Operetes festivāls Ikšķilē norisinājās 2015. gadā, pulcējot vairākus tūkstošus klausītāju. Festivāls novērtēts ar Ogres novada Gada balvu kultūrā 2023 kategorijā Prieks radīt!
Festivālu līdzfinansēja Valsts kultūrkapitāla fonds un Ogres novada dome. Sadarbības partneri un atbalstītāji: Imograndi, Amserv, Beweship, Realto, Storent, Stage n’Deco, Jāņa Aldermaņa dārzniecība, PMTM, European Sound, 4 metri, Gemoss, Ziedu fabrika, Latvijas Operetes fonds, Latvian Charity bank, Frizieru serviss, Jānis Jenzis, Priva com.