Svētki sākās ar mierpilnu meditāciju dzīvās mūzikas skaņās un velobraucienu pirmsskolas vecuma bērniem "Iebraucam vasarā", kuru šogad paspilgtināja “Lielo masku skrējiens”. Spītējot lietum, velo braucienā piedalījās kupls pulks jauno riteņbraucēju, kas enerģiski iesāka vasaras velo sezonu. Pēc velo brauciena laukumā pie Ogres novada Kultūras centra sadarbībā ar CSDD ikvienam bija iespēja uzzināt visu par drošu braukšana ar velosipēdu.
Rosība valdīja arī vairākās radošajās darbnīcās un “Mākslas pieturā”, savukārt uz izglītojošām un izklaidējošām aktivitātēm ģimenes aicināja Ogres novada pašvaldības iestādes.
Demonstrējot tehniku un ekipējumu, kā arī atbildot uz jautājumiem par ikdienas darbu un drošību, ikvienu svētku apmeklētāju ar siltu smaidu un noderīgiem padomiem sagaidīja Zemessardzes un Valsts policijas pārstāvji.
Ogres novada Kultūras centra laukumā mazākie svētku apmeklētāji varēja sekot līdzi ceļojošā leļļu teātra “Maska” varoņiem izrādē “Draudzēsimies”, savukārt Pilsētas skvērā ar koncertu “Ieskandinām vasaru” ģimenes priecēja Ogres Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi un Ogres novada bērnu un jauniešu vokālie ansambļi.
Ģimenes dienas noslēgumā, radot patiesi sirsnīgu un krāšņu svētku kulmināciju, apmeklētājus ar koncertu sveica dziedātāja Aminata un NBS Jūras spēku orķestris.
Ogres novada Kultūras centrs izsaka pateicību visiem svētku organizēšanā iesaistītajiem un sadarbības partneriem. Paldies ģimenēm par klātbūtni, atsaucību un kopā radīto svētku prieku, kas Ģimenes dienu Ogrē padarīja par īpašu notikumu.
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība
Foto: Vitolds Gabrāns, Ogres novada pašvaldība