Ogres novada Jauniešu Gada balva nav tikai apbalvojums — tā ir piederības, kopības un jauniešu spēka svinēšana. Šī gada pasākumā balvas pasniedza arī iepriekšējā gada laureāti, un šī tradīcija arvien nostiprinās, izceļot jauniešu pašu iesaisti, cieņu un saliedētību. Tā ir skaista pārmantojamība, kur jaunieši godina jauniešus.
Pasākumu vadīja Nauris Jānis Seisums, kurš ar savu enerģiju un humoru radīja vienotu un aizraujošu notikuma ritējumu. Ceremonijā un ballītes daļā jaunieši tika iesaistīti dažādās aktivitātēs, kas papildināja vakaru un radīja kopības sajūtu.
Vakara laikā tika paziņoti un apsveikti laureāti šādās nominācijās:
- Ogres novada Gada jaunietis 2025 – Marta Kaminska;
- Gada spilgtākais notikums – Lielvārdes Jauniešu centra “Spotiņš” labiekārtošana;
- Jauniešu komanda – Ogres novada Jauniešu domes Ikšķiles filiāle;
- Gada skolēnu pašpārvalde – Lēdmanes pamatskolas pašpārvalde, koordinatore Santa Lāce-Lepere;
- Cilvēks jaunietim – Baiba Bunne;
- Gada draugs – OJIB “Talantu Kalve”;
- Radošā dzirkstele – Ogres mūzikas un mākslas skolas pūtēju orķestris “Melodija”;
- Jaunietis sportā – Elīza Eisaka;
- Jaunietis skolotājs – Daila Kalniņa;
- SPECBALVA - “Jaunietis skolotājs” Edgars Mežajevs;
- Jauniešu uzņēmums – SMU “Syllabic”;
- Ogres novada Brīvprātīgais 2025 – Alise Grīslīte
Apbalvojuma “Ogres novada Brīvprātīgais 2025” ieguvējs tika noteikts pēc visvairāk reģistrētajām brīvprātīgā darba stundām laika posmā no 2024. gada 1. decembra līdz 2025. gada 30. novembrim. Tāpat tika sveikti visi brīvprātīgie, kuri sasnieguši bronzas, sudraba un zelta apliecinājuma līmeni.
Bronzas apliecinājumu par vismaz 50 nostrādātām stundām Ogres novadā saņēma:
- Renāte Kalniņa (56 stundas);
- Emīlija Kolberga (62 stundas).
Sudraba apliecinājumu par vismaz 100 stundām:
- Leila Tretjakova (116 stundas);
- Līga Lipšāne (153 stundas).
Zelta apliecinājumu par vismaz 200 stundām saņēma Alise Grīslīte (237 stundas).
Ogres novada Izglītības pārvalde izsaka pateicību jauniešiem, vecākiem, skolām, skolotājiem, treneriem, jaunatnes darbiniekiem, organizācijām un sadarbības partneriem, kuri ikdienā veicina jauniešu attīstību un viņu aktīvu līdzdalību sabiedrībā.
Lai šis vakars kalpo kā iedvesma turpināt darīt labus darbus, būt aktīviem savā kopienā, atbalstīt vienam otru un veidot Ogres novadu par vietu, kur jaunieši jūtas sadzirdēti, novērtēti un vajadzīgi.