Laika posmā no 2025. gada augusta beigām līdz oktobra beigām skolā tika veikti apjomīgi iekštelpu pārbūves darbi, kas ietvēra tehniskās dokumentācijas izstrādi, telpu funkcionālo pārplānošanu un būvdarbus. Projekts realizēts divās skolas ēkās – Skolas ielā 2 un Strēlnieku ielā 10, Ikšķilē.
Pārbūves laikā abās ēkās kopumā tika rekonstruētas desmit telpas. Darbu rezultātā izveidotas astoņas modernas mācību klases, kas atbilst mūsdienu izglītības procesa prasībām, ergonomikas standartiem un skolēnu vajadzībām. Jaunās telpas nodrošina labāku mācību procesa organizāciju, elastīgākas iespējas dažādu mācību metožu izmantošanai un uzlabo vispārējo mācību vidi.
Papildus mācību telpām Strēlnieku ielas 10 ēkas otrajā stāvā izveidoti trīs jauni sanitārie mezgli, būtiski uzlabojot higiēnas apstākļus un pieejamību skolēniem. No jauna izveidota arī skolotāju istaba. Tāpat pārbūvēta skolēnu pašpārvaldes telpa Skolas ielā 2, radot mērķtiecīgu un iedvesmojošu vidi skolēnu līdzdalībai, iniciatīvu īstenošanai un savstarpējai sadarbībai.
Kopējā rekonstruēto telpu platība Skolas ielā 2 sasniedz 275 m², savukārt Strēlnieku ielā 10 – 190 m². Veiktā pārbūve ir nozīmīgs solis skolas attīstībā, kas veicina kvalitatīvas izglītības pieejamību, uzlabo mācību vidi un stiprina Ikšķiles vidusskolas kapacitāti ilgtermiņā.
Ar pašvaldības atbalstu izremontētas telpas Birzes ielā 33, lai tās varētu izmantot Ikšķiles vidusskolas skolēni, kuri apgūst teātra mākslu pamatizglītībā un kursu „Kultūra un māksla” vidusskolā, kā arī Skolēnu teātra dalībnieki interešu izglītībā. Skolēnu rīcībā nodotas telpas 39 m² platībā.
Papildus iekštelpu pārbūvei mācību ēkās piegādātas un uzstādītas ēku piekļuves kontroles sistēmas, kas nodrošina skolēniem un darbiniekiem ērtu un drošu piekļuvi skolas telpām. Ikšķiles vidusskolā ieviesta uz Ogres novadnieka kartēm balstīta skolēnu un mācībspēku piekļuves sistēma, uzlabojot drošību un ikdienas procesu organizāciju.
Pašvaldība informē, ka tā ir piešķīrusi papildu līdzekļus telpu aprīkojumam un mācību līdzekļu iegādei.
Ikšķiles vidusskolas direktors Vladimirs Samohins uzsver, ka veiksmīga sadarbība ar pašvaldību un īstenotie uzlabojumi būtiski sekmē kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanu, skolēnu labsajūtu un skolas ilgtspējīgu attīstību. Tāpat direktors uzsver, ka pie šiem uzlabojumiem nedrīkst apstāties.
Ogres novada pašvaldības Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs, pašvaldības domes priekšsēdētāja biroja vadītājs Gints Sīviņš saka paldies vecākiem, bērniem un visiem iesaistītajiem par to, ka tik īsā laikā izdevās atrisināt telpu jautājumu Ikšķiles vidusskolā. “Turpināsim šo kopdarbu arī nākotnē, strādājot bērnu labā!”, aicina G. Sīviņš.