Šajā turnīrā īpaša uzmanība tika pievērsta biedrības "Teātris un izglītība" pārstāvētās žūrijas – emociju, notikuma un galvenā tiesneša – komentāriem un ieteikumiem. Dažām komandām šis bija pirmais tik liela mēroga turnīrs. Turnīrā valdīja spēles prieks, bet vienlaikus tas bija vērsts uz improvizācijas prasmju apzināšanos, attīstīšanu un pilnveidi.
Trešdiena, 8. aprīlis, 2026 09:29
FOTO: Ikšķiles vidusskolā uz skatuves kāpa teātra sporta komandas
2. aprīlī Ikšķiles vidusskolā notika ikgadējais Daugavkrastu reģionālais teātra sporta turnīrs, kurā piedalījās Ogres novada skolu un Iecavas vidusskolas teātra sporta komandas. Ogres novadu pārstāvēja Ikšķiles vidusskolas (trenere Zane Bēķe) un Jaunogres pamatskolas (treneris Oskars Kļava) komandas.