Koru svētki “Tauriņu balsis” notiks 20. maijā, bet koncerts “Manai dzimtenei” – 11. jūlijā. Abi pasākumi izskanēs Rīgā, Mežaparka estrādē “Sidraba birzs”.
Skatē piedalījās divi A grupas – mūzikas skolu kori un desmit B grupas kolektīvi – vispārējās izglītības iestāžu kori.
Korus vērtēja Toms Kazimirisaņecs – Valsts Izglītības attīstības aģentūras vokālās mūzikas eksperts, Rīgas Lietuviešu vidusskolas koru diriģents un vokālā ansambļa vadītājs; Rita Birzule – Rīgas Imantas vidusskolas meiteņu kora “Unda”, Babītes Kultūrizglītības centra jauktā kora “Atskaņa” un “Mārtiņkora” diriģente, kā arī Dagnija Gūtmane – Ogres novada Kultūras centra kultūras metodiķe amatiermākslā.
Augstākās pakāpes diplomus ieguva Suntažu pamatskolas 1.-4. klašu koris (diriģente Inita Andževa), Ikšķiles vidusskolas 2.- 4. klašu koris “Puķuzirnis” (diriģente Sarmīte Viļuma), Ogres Mūzikas un mākslas skolas 1.-4. klašu koris “Žubītes” (diriģente Agita Meri), Ogres Valsts ģimnāzijas jauktais koris “Somnia” (diriģente Gunita Bičule), Ogres Centra pamatskolas 2.-4. klašu koris (diriģente Laila Daudziņa) un Ogresgala pamatskolas 1.-4. klašu koris (diriģente Inese Dudele).
I pakāpes diplomus saņēma Ķeguma vidusskolas 1.-3. klašu koris (diriģente Liene Seržante), Jumpravas pamatskolas 1.-4. klašu koris (diriģente Ingūna Lasmane), Birzgales pamatskolas 1.-4. klašu koris “Sapnītis” (diriģente Sandra Siliņa), Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 1.-4. klašu koris (diriģente Ilze Sprance), Madlienas vidusskolas 1.-4. klašu koris “Pērlītes” un Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas 1.-4. klašu koris “Zīle” (diriģente Iveta Mežajeva).