Pirmdiena, 20. aprīlis, 2026 16:39

FOTO: Izskanējusi Ogres novada izglītības iestāžu koru skate

Gunita Bičule, Ogres novada mūzikas interešu izglītības vokālās jomas koordinatore
FOTO: Izskanējusi Ogres novada izglītības iestāžu koru skate
Foto: Ogres novads
Pirmdiena, 20. aprīlis, 2026 16:39

FOTO: Izskanējusi Ogres novada izglītības iestāžu koru skate

Gunita Bičule, Ogres novada mūzikas interešu izglītības vokālās jomas koordinatore

15. aprīlī Ogres novada Kultūras centrā norisinājās Ogres novada izglītības iestāžu 1.-4. klašu un 10.-12. klašu koru skate, kurā piedalījās dziedātāji no Madlienas, Lielvārdes, Birzgales, Jumpravas, Ikšķiles, Ķeguma, Ogres, Ogresgala un Suntažu izglītības iestādēm. Kori dziedāja svētku “Tauriņu balsis” un koncerta “Manai dzimtenei” repertuāru.

Koru svētki “Tauriņu balsis” notiks 20. maijā, bet koncerts “Manai dzimtenei” – 11. jūlijā. Abi pasākumi izskanēs Rīgā, Mežaparka estrādē “Sidraba birzs”.

Skatē piedalījās divi A grupas – mūzikas skolu kori un desmit B grupas kolektīvi – vispārējās izglītības iestāžu kori.

Korus vērtēja Toms Kazimirisaņecs – Valsts Izglītības attīstības aģentūras vokālās mūzikas eksperts, Rīgas Lietuviešu vidusskolas koru diriģents un vokālā ansambļa vadītājs; Rita Birzule – Rīgas Imantas vidusskolas meiteņu kora “Unda”, Babītes Kultūrizglītības centra jauktā kora “Atskaņa” un “Mārtiņkora” diriģente, kā arī Dagnija Gūtmane – Ogres novada Kultūras centra kultūras metodiķe amatiermākslā.

Augstākās pakāpes diplomus ieguva Suntažu pamatskolas 1.-4. klašu koris (diriģente Inita Andževa), Ikšķiles vidusskolas 2.- 4. klašu koris “Puķuzirnis” (diriģente Sarmīte Viļuma), Ogres Mūzikas un mākslas skolas 1.-4. klašu koris “Žubītes” (diriģente Agita Meri), Ogres Valsts ģimnāzijas jauktais koris “Somnia” (diriģente Gunita Bičule), Ogres Centra pamatskolas 2.-4. klašu koris (diriģente Laila Daudziņa) un Ogresgala pamatskolas 1.-4. klašu koris (diriģente Inese Dudele).

I pakāpes diplomus saņēma Ķeguma vidusskolas 1.-3. klašu koris (diriģente Liene Seržante), Jumpravas pamatskolas 1.-4. klašu koris (diriģente Ingūna Lasmane), Birzgales pamatskolas 1.-4. klašu koris “Sapnītis” (diriģente Sandra Siliņa), Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 1.-4. klašu koris (diriģente Ilze Sprance), Madlienas vidusskolas 1.-4. klašu koris “Pērlītes” un Kārļa Kažociņa Madlienas Mūzikas un mākslas skolas 1.-4. klašu koris “Zīle” (diriģente Iveta Mežajeva).

FOTO: Izskanējusi Ogres novada izglītības iestāžu koru skate
FOTO: Izskanējusi Ogres novada izglītības iestāžu koru skate
FOTO: Izskanējusi Ogres novada izglītības iestāžu koru skate
FOTO: Izskanējusi Ogres novada izglītības iestāžu koru skate
FOTO: Izskanējusi Ogres novada izglītības iestāžu koru skate
FOTO: Izskanējusi Ogres novada izglītības iestāžu koru skate
FOTO: Izskanējusi Ogres novada izglītības iestāžu koru skate
FOTO: Izskanējusi Ogres novada izglītības iestāžu koru skate
FOTO: Izskanējusi Ogres novada izglītības iestāžu koru skate
FOTO: Izskanējusi Ogres novada izglītības iestāžu koru skate
FOTO: Izskanējusi Ogres novada izglītības iestāžu koru skate
FOTO: Izskanējusi Ogres novada izglītības iestāžu koru skate
OgreNet iesaka

