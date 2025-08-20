FOTO: J. Čakstes prospektā notikusi talka – informatīvais seminārs invazīvo sugu izplatības ierobežošanai

J. Čakstes prospektā, Ogrē, pie velotrases ar izciļņiem, SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” eksperti sniedza informāciju un praktiski prezentēja invazīvo sugu ierobežošanas metodes, kā rezultātā izrautas un izraktas ar saknēm gan Kanādas zeltgalvīte (tautā saukta par zeltslotiņu), gan ošlapu kļavas, izravētas puķu spriganes. Invazīvo augu atliekas pašlaik transportē utilizācijai.
Savukārt Spānijas kailgliemeži, kurus atrada ravēšanas laikā, tika aizvadīti uz sāls šķīdumu. Talkas laikā tika prezentēts arī bioloģisks līdzeklis kailgliemežu ierobežošanai – Vitrol GB granulas, kas nav kaitīgas citiem dzīvniekiem un augiem.
Pozitīvi, ka talkā piedalījās arī Ogres novada pašvaldības komunālos pakalpojumus sniedzošās kapitālsabiedrības, piemēram SIA “Ķeguma stars”, SIA “Ogres namsaimnieks” pārstāvji un Ogres novada pašvaldības aģentūras “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra” pārstāvji.
Plānots, ka š. g. rudenī tiks izstrādāts “Invazīvo sugu izplatības ierobežošanas pasākumu organizācijas plāns 2026. – 2030. gadam Ogres novadā”.
Projektu atbalsta Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, finansē Latvijas Vides aizsardzības fonds 100% apmērā (58 498 EUR).