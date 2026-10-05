FOTO: Jumpravā divu īpašu iemeslu dēļ viesojies leģendārais dziedātājs Viktors Lapčenoks

Pasākuma ievadā klātesošos uzrunāja Jumpravas kultūras nama vadītāja Ivita, paužot pateicību gan vietējiem pedagogiem par viņu pašaizliedzīgo ieguldījumu bērnu izglītošanā, gan pagasta senioriem, kuri veido aktīvāko un uzticamāko kultūras dzīves apmeklētāju loku, Jumpravas pensionāru biedrība "Viedums" stāsta sociālajos tīklos.
"Mēs, jumpravieši, varam būt patiesi lepni un laimīgi – mums ir brīnišķīga skola, kurā strādā lieliski, pašaizliedzīgi skolotāji!" savā uzrunā uzsvēra direktore, vienlaikus adresējot īpašus pateicības vārdus senioriem. Viņa piebilda: "Tieši jūsu enerģija un klātbūtne dod spēku darboties arī visam kultūras nama kolektīvam. Mēs esam pārliecināti: vieni bez otriem mēs ne varam, ne gribam!"
Pēcpusdienas kulminācijā svētku dalībniekus priecēja leģendārais estrādes mākslinieks Viktors Lapčenoks. Dziedātāja pavadībā klātesošie vienojās kopīgās atmiņās un dziesmās, kas tautā iemīļotas jau vairāk nekā pusgadsimtu.
Pasākuma dalībnieki – Jumpravas pensionāru biedrības "Viedums" pārstāvji – pēc svētkiem pauda patiesu aizkustinājumu un gandarījumu, veltot siltus pateicības vārdus kultūras nama kolektīvam par sagādāto svētku sajūtu un rūpēm.