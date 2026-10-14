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Trešdiena, 14. oktobris, 2026 09:13

FOTO: Jumpravas pensionāri uz mirkli atgriežas bezrūpīgajā bērnībā, uzņemot ciemos dziesminieci Vitu Krūmiņu

OgreNet
FOTO: Jumpravas pensionāri uz mirkli atgriežas bezrūpīgajā bērnībā, uzņemot ciemos dziesminieci Vitu Krūmiņu
"Facebook"/Jumpravas pensionāru biedrība "Viedums"
Trešdiena, 14. oktobris, 2026 09:13

FOTO: Jumpravas pensionāri uz mirkli atgriežas bezrūpīgajā bērnībā, uzņemot ciemos dziesminieci Vitu Krūmiņu

OgreNet

Gaišā, sirsnīgā un mīlestības piepildītā gaisotnē Jumpravas pensionāru biedrībā "Viedums” aizvadīta īpaša pēcpusdiena – pie senioriem viesojās mākslas psiholoģe un dziesminiece Vita Krūmiņa, kura, kā teikts biedrības sociālo tīklu kontā, ļāvusi viņiem uz mirkli atgriezties bezrūpīgajā un skaistajā bērnībā.

Biedrība "Facebook" ierakstā vēsta: "Tā bija pēcpusdiena, kurā mūzika un dzeja saplūda vienotā sirds siltumā. Vita mūs iepriecināja gan ar sen zināmām un mīļām dziesmām, gan ar pavisam nedzirdētām, kā arī no jauna atmodināja piemirstas melodijas un aizkustinošu dzeju. Viņa no visas sirds aicināja ikvienu apzināties mīlestības lielo un dziedinošo spēku.

Vita mūs iedrošināja uz mirkli atgriezties bezrūpīgajā un skaistajā bērnībā! Visi ar lielu aizrautību un prieku iesaistījās jautrā muzicēšanā – skanēja gan rotaļlietu cūciņas, gan bundziņas, grabuļi un kratuļi. Un pats galvenais – mēs no visas sirds smējāmies paši par savu jautro darbošanos!

Vita mums atgādināja kādu skaistu un dziļu patiesību: ceļš kalnā ir beidzies, un tagad mēs kāpjam uz leju – pretī savai bērnībai. Un, kamēr vēl esam ceļā un neesam nonākuši līdz pamperu laikam, mums ir jāpaspēj izbaudīt visi dzīves piedāvātie mirkļi un jātur sirds plaši atvērta priekam!

Paldies Vitai par šo lielisko, enerģijas un smaidu piepildīto pēcpusdienu! "

FOTO: Jumpravas pensionāri uz mirkli atgriežas bezrūpīgajā bērnībā, uzņemot ciemos dziesminieci Vitu Krūmiņu "Facebook"/Jumpravas pensionāru biedrība "Viedums"
FOTO: Jumpravas pensionāri uz mirkli atgriežas bezrūpīgajā bērnībā, uzņemot ciemos dziesminieci Vitu Krūmiņu "Facebook"/Jumpravas pensionāru biedrība "Viedums"
FOTO: Jumpravas pensionāri uz mirkli atgriežas bezrūpīgajā bērnībā, uzņemot ciemos dziesminieci Vitu Krūmiņu "Facebook"/Jumpravas pensionāru biedrība "Viedums"
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