Tikšanos organizēja Ogres novada Izglītības pārvalde, piedāvājot kolēģiem iepazīties ar diviem būtiskiem darbības virzieniem – interešu izglītības digitālo transformāciju un pedagogu profesionālā atbalsta sistēmu, kā arī pārrunāt iespējamos sadarbības un attīstības virzienus šajos jautājumos.
Digitālie rīki labākai lēmumu pieņemšanai interešu izglītībā
Ogres novada Izglītības pārvaldes speciālisti kopā ar programmatūras izstrādātājiem no SIA SchoolTech prezentēja pieredzes stāstu par platformas arpusklase.lv izveidi. Risinājums tapis, reaģējot uz iedzīvotāju grūtībām atrast bērna interesēm un dzīvesvietai atbilstošas programmas sadrumstalotās informācijas dēļ, kā arī ņemot vērā Ogres novada izglītības pārvaldes nepieciešamību pēc kvalitatīviem datiem, kurus varētu izmantot pārdomātu un kvalitatīvu lēmumu pieņemšanai.
„Mūsu mērķis nebija radīt kārtējo sistēmu, bet gan rīku, kas atvieglo ikdienu vecākiem, skolu administrācijai un pašvaldības speciālistiem,” uzsvēra Ogres novada izglītības pārvaldes vadītājs Igors Grigorjevs.
Platforma arpusklase.lv apvieno publisko katalogu ar interaktīvu karti iedzīvotājiem un iekšējo moduli izglītības iestādēm un pašvaldībai, kas ļauj digitāli izvērtēt programmu kvalitāti un automatizēt datu apkopošanu, krasi samazinot birokrātisko slogu.
Tikšanās laikā Ogres novada Izglītības pārvaldes speciālisti iepazīstināja ar nākotnes attīstības plāniem, kas ietver pilnībā digitālu pieteikšanos nodarbībām un automatizētu kvalitātes monitoringu. Kaimiņu novadi tika aicināti uz ciešāku sadarbību, lai veidotu vienotu datu kopu, kas ļautu pieņemt “gudrākus” lēmumus plašākā mērogā, prioritāti piešķirot bērnu un jauniešu vajadzībām.
Pasākuma noslēgumā dalībnieki atzina, ka tikšanās bijusi ļoti vērtīga un ka salīdzināmi dati nozīmē gudrākus lēmumus plašākā mērogā ar lielāku ietekmi uz bērniem un jauniešiem. Kolēģi no reģiona novadiem izrādīja interesi par Ogres digitālajiem risinājumiem un pauda vēlmi uzsākt līdzīgus pārmaiņu procesus savās pašvaldībās, lai nodrošinātu ērtu informācijas pieejamību un efektīvu datu pārvaldību, savukārt Ogres novada Izglītības pārvaldes speciālisti apstiprināja vēlmi sadarboties un strādāt pie kopīgiem risinājumiem.
Sadarbības iespējas pedagogu profesionālā atbalsta nodrošināšanā
Novadu izglītības darbinieki dalījās ar pieredzi pedagogu profesionālā atbalsta sistēmas izveidē un meklēja saskares punktus.
Intensīvs pedagogu profesionālais atbalsts vairumā novadu ir jauns uzdevums, un šobrīd tiek meklēti labākie veidi atbalsta sniegšanai, lai nedublētu valsts vai izglītības iestādes funkcijas. Ogres novada pieeja pedagogu profesionālā atbalsta nodrošināšanai ir informatīvo, iesaistes un prakses kopienu veidošana.
Iespējams, ka pēc “kaimiņu sarunām” veidosies arī iesaistīto novadu iesaistes vai pat prakses kopienas – novadu speciālisti vienojās, ka turpmākie darbības soļi ir kopīgas mācības novadu metodiskā darba līderiem un metodiķiem, viesošanās citu novadu profesionālā atbalsta pasākumos un operatīvas saziņas uzturēšana.