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Pirmdiena, 5. oktobris, 2026 18:47

FOTO: Ķegumā ar dziesmām, dejām un Latgales smeķi aizvadīts Miķeļdienas gadatirgus

OgreNet
FOTO: Ķegumā ar dziesmām, dejām un Latgales smeķi aizvadīts Miķeļdienas gadatirgus
Foto: Ķeguma Tautas nams
Pirmdiena, 5. oktobris, 2026 18:47

FOTO: Ķegumā ar dziesmām, dejām un Latgales smeķi aizvadīts Miķeļdienas gadatirgus

OgreNet

Sestdien, 4. oktobrī, Ķegumā, Liepu alejā, norisinājās ikgadējais Miķeļdienas gadatirgus un Maizes un gaļas svētki, kuros pulcējās gan vietējie iedzīvotāji, gan amatnieki un mājražotāji, kā arī rudens velšu cienītāji.


Ķeguma Tautas nama "Facebook" lapā vēstīts, ka svētku centrālais notikums bija Maizes un gaļas svētku konkurss. Tajā pasākuma viesi degustēja dalībnieku piedāvātos kūpinājumus, ceptos labumus un maizi, ar savu balsojumu nosakot gardākos izstrādājumus.

Par šī gada konkursa laureātiem kļuva SIA "Faktors X Brīvs” jeb zīmols "Latgales smeķis". Īpašo svētku balvu uzvarētājiem bija sarūpējis "MAD AISS".

Par svētku noskaņu un tradicionālajām Miķeļdienas izdarībām rūpējās Tomes folkloras kopa "Graudi", iesaistot sanākušos rotaļās un dziesmās.

Ķeguma Tautas nama pārstāvji izsaka pateicību ikvienam tirgotājam, dalībniekam un apmeklētājam par radīto svētku sajūtu un jau gaida nākamos pasākumus.

FOTO: Ķegumā ar dziesmām, dejām un Latgales smeķi aizvadīts Miķeļdienas gadatirgus Foto: Ķeguma Tautas nams
FOTO: Ķegumā ar dziesmām, dejām un Latgales smeķi aizvadīts Miķeļdienas gadatirgus Foto: Ķeguma Tautas nams
FOTO: Ķegumā ar dziesmām, dejām un Latgales smeķi aizvadīts Miķeļdienas gadatirgus Foto: Ķeguma Tautas nams
FOTO: Ķegumā ar dziesmām, dejām un Latgales smeķi aizvadīts Miķeļdienas gadatirgus Foto: Ķeguma Tautas nams
FOTO: Ķegumā ar dziesmām, dejām un Latgales smeķi aizvadīts Miķeļdienas gadatirgus Foto: Ķeguma Tautas nams
FOTO: Ķegumā ar dziesmām, dejām un Latgales smeķi aizvadīts Miķeļdienas gadatirgus Foto: Ķeguma Tautas nams
FOTO: Ķegumā ar dziesmām, dejām un Latgales smeķi aizvadīts Miķeļdienas gadatirgus Foto: Ķeguma Tautas nams
FOTO: Ķegumā ar dziesmām, dejām un Latgales smeķi aizvadīts Miķeļdienas gadatirgus Foto: Ķeguma Tautas nams
FOTO: Ķegumā ar dziesmām, dejām un Latgales smeķi aizvadīts Miķeļdienas gadatirgus Foto: Ķeguma Tautas nams
FOTO: Ķegumā ar dziesmām, dejām un Latgales smeķi aizvadīts Miķeļdienas gadatirgus Foto: Ķeguma Tautas nams
FOTO: Ķegumā ar dziesmām, dejām un Latgales smeķi aizvadīts Miķeļdienas gadatirgus Foto: Ķeguma Tautas nams
FOTO: Ķegumā ar dziesmām, dejām un Latgales smeķi aizvadīts Miķeļdienas gadatirgus Foto: Ķeguma Tautas nams
FOTO: Ķegumā ar dziesmām, dejām un Latgales smeķi aizvadīts Miķeļdienas gadatirgus Foto: Ķeguma Tautas nams
FOTO: Ķegumā ar dziesmām, dejām un Latgales smeķi aizvadīts Miķeļdienas gadatirgus Foto: Ķeguma Tautas nams
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