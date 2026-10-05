FOTO: Ķegumā ar dziesmām, dejām un Latgales smeķi aizvadīts Miķeļdienas gadatirgus

Ķeguma Tautas nama "Facebook" lapā vēstīts, ka svētku centrālais notikums bija Maizes un gaļas svētku konkurss. Tajā pasākuma viesi degustēja dalībnieku piedāvātos kūpinājumus, ceptos labumus un maizi, ar savu balsojumu nosakot gardākos izstrādājumus.
Par šī gada konkursa laureātiem kļuva SIA "Faktors X Brīvs” jeb zīmols "Latgales smeķis". Īpašo svētku balvu uzvarētājiem bija sarūpējis "MAD AISS".
Par svētku noskaņu un tradicionālajām Miķeļdienas izdarībām rūpējās Tomes folkloras kopa "Graudi", iesaistot sanākušos rotaļās un dziesmās.
Ķeguma Tautas nama pārstāvji izsaka pateicību ikvienam tirgotājam, dalībniekam un apmeklētājam par radīto svētku sajūtu un jau gaida nākamos pasākumus.