Projekta laikā tika apmeklētas izglītības iestādes Spānijā, Rumānijā un Polijā, gūstot daudzveidīgu ieskatu vērtībizglītībā, inovatīvās mācību metodēs, vides izglītībā, āra apmācību organizēšanā un starpkultūru sadarbībā. Projekta galvenās prioritātes bija cilvēcisko un Eiropas Savienības pamatvērtību padziļināta apguve, labās prakses piemēru pārņemšana vides ilgtspējas un aizsardzības jautājumos, kā arī citu tautu kultūru iepazīšana, veicinot cieņu, izpratni un atšķirīgā pieņemšanu.
Skolotāju mobilitāte Spānijā bija likumsakarīgs nākamais solis pēc apgūtā cilvēcisko vērtību teorētiskā kursa. Pedagogi viesojās The Green Valley, Nau Escola un Baleares International skolās, kā arī pirmsskolas izglītības iestādēs, kas saistītas ar alternatīvo pedagoģiju. Mobilitātes mērķis bija vērot, analizēt un ēnot vērtībizglītības stundas, ārpusklases aktivitātes un ar vides saudzēšanu saistītus projektus, lai iegūto pieredzi ieviestu Ķeipenes pamatskolas ikdienā.
Īpaši iedvesmojoša bija viesošanās Nau Escola – izglītības iestādē, kurā tiek īstenota Montessori pedagoģija. Pedagogi guva spilgtu apliecinājumu patiesai ticībai katra bērna spējām, cieņpilnai attieksmei pret personību un vidi, kā arī ciešai sadarbībai ar vecākiem. Brīvajā laikā skolotāji iepazina Maljorkas salas kultūrvēsturisko mantojumu un dabu, savukārt Palmas akvārija apmeklējums sniedza jaunas idejas vides projektiem un mūsdienīgu tehnoloģiju jēgpilnai izmantošanai mācību procesā, stāsta Ķeipenes pamatskolas pārstāvji.
2025. gada martā projekta ietvaros 16 Ķeipenes pamatskolas skolēni un seši skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Rumānijas galvaspilsētu Bukaresti. Mobilitātes laikā dalībnieki iepazina Rumānijas kultūru, tradīcijas un vēsturi, kā arī ēnoja izglītības iestādes, apgūstot inovatīvas mācību metodes un vides izglītības risinājumus.
Skolotāji arī ēnoja privāto pirmsskolas izglītības iestādi “Bergman Nature Education”, kas darbojas pēc Reggio Emilia pieejas. Īpašu iespaidu atstāja regulārās āra nodarbības pilsētas meža parkā, kur daba ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa. Bērnu patiesā interese par apkārtējo vidi un saudzīgā attieksme pret dabu kļuva par spēcīgu iedvesmas avotu arī Ķeipenes pamatskolas turpmākajam āru apmācību darbam.
Nozīmīgs bija arī apmeklējums Rumānijas valsts pamatskolā “Scoala Gimnaziala Regina Maria”, kur skolēni un skolotāji piedzīvoja īpaši sirsnīgu uzņemšanu, norāda Ķeipenes pamatskolas pārstāvji. Projekta nedēļas laikā tika vērotas dažādas interaktīvas mācību metodes, skolēni piedalījās sporta un izzinošās aktivitātēs, prezentēja Latviju un Ķeipenes pamatskolu, veidoja jaunas draudzības un piedalījās kultūras pasākumos, kas stiprināja savstarpējo cieņu un piederības sajūtu.
Ar skolēnu mobilitāti Polijā 2025. gada rudenī projekts tika noslēgts. Varšavā skolēni iepazina pilsētas bagāto vēsturi, apmeklēja Karaļa pili, muzejus un izglītības centrus. Īpašu interesi raisīja Kopernika zinātnes centrs, kur skolēni praktiski darbojās dabaszinātņu un tehnoloģiju jomā, kā arī Ilūziju un Dabas muzejs. Grojeckas kultūras centrā notika sadarbība ar teātra trupas skolēniem, diskutējot par mūsdienu sabiedrībai aktuālām tēmām un cilvēciskajām vērtībām.
Ķeipenes pamatskolai īpaši nozīmīga bija iekļaujošās izglītības īstenošana projekta mobilitātēs, nodrošinot līdzvērtīgu piekļuvi starptautiskajai pieredzei visiem skolēniem – arī audzēkņiem ar mazāk iespējām un tiem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas. Mobilitātēs piedalījās plašs skolēnu loks – no 4. līdz 9. klasei, sniedzot iespēju mācīties ārpus klases sienām, reālās dzīves situācijās komunicēt svešvalodās un piedzīvot piederību Eiropas kopienai, atzīmē pamatskolas pārstāvji.
Šobrīd joprojām tiek īstenots otrs “Erasmus+” projekts “Par zaļāku pasauli mūsu bērniem”, kā arī skola nupat ir ieguvusi “Erasmus” akreditāciju savam turpmākajam darbam.